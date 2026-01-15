자동차 수출액 720억 달러 역대 최대…3년 연속 400만대 생산

지난해 한국 자동차 수출이 역대 최대치를 경신하며 3년 연속 700억달러를 넘어섰다. 자동차 생산 또한 3년 연속 400만대를 넘어섰다.

산업통상자원부는 15일 발표한 '자동차산업동향'에 따르면 2025년 우리나라 자동차 수출액은 720억달러(약 105조원)를 기록하며 역대 최대치를 경신했다. 이는 종전 최고 기록이었던 2023년 709억달러(약 104조원)를 넘어선 것으로, 자동차 수출액은 3년 연속 700억달러(약 103조원)를 돌파했다.

특히 친환경차 수출액은 258억달러(약 38조원)로 전년 대비 11% 증가했다. 이 가운데 하이브리드차 수출액은 148억달러(약 21조8천억원)로 역대 최고치를 기록하며 친환경차 수출 증가를 이끌었다.

울산공장 수출선적부두 및 공장전경 (사진=현대자동차)

중고차 수출도 한국차에 대한 이미지 개선과 환율 효과 등에 힘입어 88억7천만달러(약 13조원)로 사상 최대치를 기록했다.

국내 자동차 생산은 3년 연속 400만대를 웃돌았다. 연도별로 보면 2023년 424만대, 2024년 413만대, 2025년 410만대로 집계됐다. 2025년 생산 차량 가운데 274만대(67%)가 해외로 수출됐다. 차종별 생산량은 쉐보레 트랙스, 현대차 코나, 아반떼, 기아 스포티지, 투싼 순으로 많았다.

내수 시장에서는 국내 신차 판매량이 168만대로 전년 대비 3.3% 증가했다. 이 중 국산차는 136만대, 수입차는 32만대를 차지했다.

특히 친환경차 판매는 81만대로 전체 신규 판매의 48%를 차지했으며, 전기차 판매는 21만6천대로 전년 대비 52% 급증했다.

관련기사

산업부는 미국 관세 부과 등 대외 불확실성 속에서도 관련 대응책과 협상 타결을 통해 수출 여건을 개선한 결과, 역대 최대 수출 실적을 달성할 수 있었다고 설명했다.

다만 2026년 이후에는 보호무역 강화와 글로벌 경쟁 심화가 예상되는 만큼, 미래차와 친환경차 중심의 산업 경쟁력 강화에 주력할 방침이다.