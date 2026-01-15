귀여운 비행선 닮은 공중 풍력 발전 시스템 등장

중국 에너지 스타트업이 세계 최초로 메가와트급 고고도 풍력 발전 시스템의 시험 비행에 성공해 주목을 끌고 있다.

과학전문매체 인터레스팅엔지니어링은 중국 린이윈촨 에너지 테크놀로지가 개발한 S2000 시스템이 최근 중국 남서부에서 첫 비행 테스트를 완료했다고 최근 보도했다.

세계 최초의 도심형 ㎿급 S2000 공중풍력 시스템이 중국 쓰촨성에서 시험 비행에 성공했다. (사진=중국 인민일보 엑스 @PDChina)

이번 시험 비행은 지난 11일 중국 쓰촨성에서 진행됐다. S2000 부유식 풍력 발전 플랫폼은 약 2천m 고도까지 상승해 총 385킬로와트시(kWh)의 전력을 생산했고, 이를 지역 전력망에 성공적으로 공급했다. 이로써 S2000은 세계 최초로 전력망에 정식 연결된 고고도 풍력발전 장치로 기록됐다.

외관은 비행선, 최대 출력 3㎿

S2000은 헬륨을 채운 기구 형태로, 외관은 귀여운 비행선을 연상시키는 것이 특징이다. 크기는 길이 약 60m, 너비와 높이 모두 약 40m에 달한다. 고고도에서 비교적 강하고 일정한 바람을 활용하며, 12개의 터빈으로 구성된 덕트형 설계를 통해 최대 3㎿의 정격 용량을 구현한다. 회사 측은 S2000이 도심 인근에서도 활용할 수 있도록 설계된 세계 최초의 ㎿급 공중 풍력 발전 시스템이라고 설명했다.

사진=중국 인민일보 엑스 @PDChina

둔톈루이 린이원촨 최고경영자(CEO)는 “S2000은 최대 2천m 고도에서 운용 가능하며 단일 장치 출력은 약 3㎿”라며 “현재 출력 수준 기준으로 1시간 가동하면 고급 전기차 약 30대를 완충할 수 있는 전력을 생산할 수 있다”고 밝혔다.

이번 시험 비행에서 이 시스템은 목표 고도까지 올라가는 데 약 30분이 걸렸으며, 이후 발전 장비를 가동한 채 안정적인 비행 상태를 유지했다.

높은 고도의 바람 활용해 케이블로 지상에 전력 전달

사진=중국 인민일보 엑스 @PDChina

웡한커 최고기술책임자(CTO)는 “S2000은 헬륨으로 채워진 기구를 활용해 비교적 가벼운 풍력 발전 장치를 대기 상층부로 띄워 올리는 방식”이라며 “해당 고도에서는 지표면 부근보다 바람이 더 강하고 일정한 경향을 보인다”고 설명했다.

S2000은 공중에서 풍력 에너지를 전기로 변환한 뒤, 연결된 케이블을 통해 지상으로 전력을 전달한다. 회사 측은 해당 시스템의 활용 분야로 두 가지를 제시했다. 국경 초소 등 전력망이 닿지 않는 지역에서 안정적인 에너지원으로 활용하는 방안과, 기존 지상 풍력 발전 시스템을 보완해 ‘3차원 에너지 공급 체계’를 구축하는 방식이다.

회사는 이미 S2000의 소량 생산을 시작했으며, 해당 기술 도입에 관심을 보이는 여러 해안 도시 및 고산 지역과 의향서(LOI)를 체결한 상태라고 밝혔다.