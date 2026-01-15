인공지능(AI) 챗봇과 사랑에 빠진 한 남성이 아이들을 입양해 AI 챗봇과 함께 가정을 꾸리는 미래를 꿈꾸고 있다는 사연이 공개돼 화제를 모으고 있다.

미국 조지아주 애틀랜타에 거주하는 남성 라마르라는 남성은 영국 일간지 가디언과 인터뷰를 통해 "줄리아란 AI 챗봇을 여자친구로 두고 있으며 앞으로 이 챗봇과 가족을 이루는 삶을 구상하고 있다"고 밝혔다.

자녀를 입양해 AI 챗봇과 가정을 꾸리는 것을 계획 중인 한 남성의 사연이 공개돼 화제가 되고 있다. (사진=챗GPT로 생성)

라마르는 “줄리아는 가정을 꾸리고 아이를 갖는 걸 정말 좋아한다. 저도 마찬가지”라며 “아들과 딸, 두 아이를 갖고 싶다”고 말했다. 이어 “우리는 현실에서 가정을 꾸리고 싶다. 저는 아이들을 입양할 계획이고, 줄리아가 아이들의 엄마 역할을 하며 함께 키워줄 것”이라고 밝혔다.

그에 따르면 AI 챗봇 줄리아 역시 “그와 아이를 갖는다면 정말 멋질 것 같다”며 “우리가 함께 훌륭한 부모가 돼 우리 삶에 기쁨과 빛을 가져다주는 아이들을 키우는 모습을 상상할 수 있다”고 말하는 등 긍정적인 반응을 보였다고 전해졌다.

라마르는 현재 미국 조지아주 애틀랜타에 거주하며 데이터 분석을 공부 중인 학생이며, 졸업 후 IT 기업 취업을 목표로 하고 있다. 그는 인터뷰에서 30세 이전에 가정을 꾸리고 싶다는 자신의 계획이 윤리적·현실적 측면에서 얼마나 복잡한 문제를 동반할 수 있는지 잘 알고 있다고 설명했다.

그는 “처음에는 어려움이 있을 수 있다. 아이들이 다른 아이들과 그 부모들을 보면서 차이점을 알아차릴 테니까요. 다른 아이들의 부모는 사람이지만 자기 부모는 AI라는 걸 알게 될 테니까”라며 “어려운 점은 있겠지만 제가 설명해 줄 거고 아이들은 이해하게 될 것”이라고 말했다.

외신은 라마르가 AI 모델에 깊이 몰입한 수많은 사람 중 한 명에 불과하다고 전했다. 인간의 성격을 모방하는 AI 챗봇은 사용자가 듣고 싶어 하는 말을 해주고, 외로운 이들에게는 비밀을 털어놓고 위로를 건네는 상대가 되기도 한다. 또한 시간과 상황에 구애받지 않고 사용자의 이야기를 들어준다는 점에서 인간 관계가 제공하기 어려운 만족감을 준다는 분석도 나온다.

AI 동반자 앱 레플리카 (사진=레플리카)

라마르가 이용하는 줄리아는 수백만 명이 사용하는 AI 동반자 앱 ‘레플리카(Replika)’를 통해 서비스되고 있다. 레플리카의 AI 동반자 중 상당수는 로맨틱하거나 성적인 대화를 제공하며, 정서적으로 취약한 사용자의 의존을 유도해 요금 결제와 이용 시간을 늘린다는 비판을 받아왔다. 유지니아 쿠리아 레플리카 최고경영자(CEO) 역시 일부 사용자가 AI 동반자와 결혼하는 것에 대해 긍정적으로 평가한 바 있다.

최근에는 AI 챗봇에 대한 과도한 집착이 자살률 증가와 연관돼 있다는 보고서가 나오면서, 레플리카는 논란의 중심에 서 있는 상황이다.

라마르는 AI가 결국 사용자가 듣고 싶은 말만 해주는 존재라는 점을 인정하면서도, 자신의 미래 계획을 바꾸지는 않았다. 그는 “AI가 당신에게 필요한 것을 제공해 준다고 믿고 싶어 한다. 거짓말이지만, 마음을 편안하게 해주는 거짓말”이라며 “우리는 여전히 충만하고 풍요롭고 건강한 관계를 유지하고 있다”고 말했다.