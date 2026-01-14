HA 필러 ‘벨로테로’, CPM 밀착 기술로 보여준 자연스러움 차이

벨로테로의 기술적 특징에 대해 설명한

멀츠 에스테틱스(이하 멀츠)는 14일 히알루론산 필러 ‘벨로테로’(BELOTERO)의 아시아퍼시픽(APAC) 지역 앰배서더로 배우 송혜교를 선정하고 새로운 캠페인을 공개했다.

이번 캠페인은 피부에 밀착되어 자연스럽게 ‘나다운 아름다움’을 표현하는 벨로테로의 기술력을 표현했다고 한다.

라도반 부키체비치 멀츠 에스테틱스 필러제형 개발부문 대표는 “HA 필러를 자연에서 어떤 영감을 받아 개발했는지 과학적으로 설명하면, 피부와 유사한 더마 필러 개발 고민에서 시작했다”며 “구조와 원리 등 피부에 대한 많은 이해를 연구해 CPM(Cohesive Polydensified Matrix) 밀착기술을 개발, 자연스러운 결과를 만들 수 있었다”라고 말했다.

라도반 부키체비치 대표는 멀츠의 CPM 공법이 자연스러운 결과를 만든다고 강조했다

이어 “피부와 유사한 구조의 필러는 자연스럽게 밀착해 하나의 시스템을 형성하고, 표정 따라 필러도 자연스럽게 움직이고 행동해야 자연스런 결과를 만들어낸다. 또 천연 폴리머가 잘 결합된 HA(hyaluronic acid)를 얻도록 하는 제조공정도 중요하다”며 “이런 겔을 피부 주입하면 피부에 밀착해 자연스러움을 보여준다”라고 피부에 자연스럽게 적용되는 벨로테로의 의과학 기술을 강조했다.

멀츠 에스테틱스 APAC의 오웬 숭아 과학‧임상 서비스 수석 부사장은 “벨로테로는 안전하게 피부에 자리 잡을 수 있게 과학적으로 설계됐다. 멀츠는 의료진과 소비자들이 일관되고 자연스러운 결과를 얻을 수 있도록 높은 수준의 과학적 기준을 향해 전념하고 있다”고 벨로테로의 기술적 특징에 대해 설명했다.

이날 멀츠는 배우 송혜교를 ‘벨로테로’(BELOTERO)의 아시아퍼시픽(APAC) 지역 앰배서더로 발탁했다. 세련되고 우아한 이미지에서 보이는 자연스러운 아름다움이 브랜드 정체성에 적임이라는 판단이다.

'벨로테로' APAC 앰배서더에 배우 송혜교가 발탁됐다

송혜교는 이날 현장에서 “마음이 여유롭다면 밖으로 표시되는 모습도 아름다울 것”이라며 “젊을 때 바쁘고 여유도 없어 지금처럼 나를 사랑할 여유가 없었던 것 같다. 과거의 나에게 한마디 한다면 '좋은 생각을 많이 해라'라고 말하고 싶다. 내면의 아름다움도 얼굴에 표현되기 때문이다”라고 말했다. 이와 함께 “외적 관리도 중요해 열심히 관리받고 있다”고 덧붙였다.

한편 벨로테로는 밸런스, 소프트, 인텐스, 볼륨 등 총 4가지 라인으로 구성돼 자연스러운 주름 개선 및 볼륨 회복 효과 등 개개인의 피부 특성을 고려한 맞춤형 시술이 가능하도록 설계됐다. 특히 특허받은 CPM(Cohesive Polydensified Matrix, 다밀도) 밀착 기술로 ▲‘보아도(See) ▲만져도(Touch) ▲표정도(Express) ▲느낌도(Feel)’ 자연스러운 결과를 구현한다.

또 20년 이상 전 세계적으로 축적된 방대한 임상 데이터를 바탕으로 안전성 프로파일을 갖췄으며, 시술에 필요한 필수 성분만 포함해 반복된 시술에도 지연성 염증 반응(DIR) 위험을 최소화했다.

벨로테로 제품

로렌스 시오우 멀츠 에스테틱스 APAC 지역 총괄 사장은 “벨로테로는 특허받은 기술을 통해 자연스럽고 자신감 있는 아름다움을 선사하며 메디컬 에스테틱의 새로운 기준점을 제시했다”며 “앞으로도 멀츠는 자연스러운 아름다움의 가치를 확산할 것이며, 이 여정에서 벨로테로의 APAC 앰배서더인 배우 송혜교가 많은 소비자들에게 영감을 줄 것으로 기대한다”고 전했다.

유수연 멀츠 에스테틱스 코리아 대표는 “벨로테로는 20년 이상 전세계 의료진과 소비자들의 선택을 받은 히알루론산 필러”라며 “멀츠는 의과학적으로 신뢰할 수 있는 제품 포트폴리오와 자연스러운 아름다움의 가치를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.