[인사] 국토교통부
인사
입력 :2026/01/14 18:39
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇과장급 전보 ▲공공택지관리과장 박진호 ▲공공택지지원과장 김경은 ▲물류산업과장 이두희 ▲지방시대위원회 지역공간정책과장 조은혜
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
국토교통부
