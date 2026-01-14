[인사] 국토교통부

◇과장급 전보 ▲공공택지관리과장 박진호 ▲공공택지지원과장 김경은 ▲물류산업과장 이두희 ▲지방시대위원회 지역공간정책과장 조은혜

