엔비디아-릴리, 'AI 공동 혁신 랩' 설립…"제약 산업 강화"

엔비디아가 인공지능(AI) 기술로 제약 산업 생태계 강화에 나선다.

엔비디아는 이달 12~15일 미국 샌프란시스코에서 열리는 'JP모건 헬스케어 컨퍼런스'에서 일라이 릴리와 'AI 공동 혁신 랩'을 설립한다고 밝혔다.

양사는 해당 연구소를 통해 제약 산업이 오랫동안 직면해 온 주요 난제들을 AI 기술을 활용해 해결하는 데 릴리와 공동으로 나설 계획이다. 향후 5년간 인재, 인프라, 컴퓨팅 자원에 최대 10억 달러를 공동 투자한다.

이 연구소에는 릴리의 생물학, 의학, 과학 전문가와 엔비디아 AI 모델 개발자, 엔지니어들이 한 공간에서 협업한다. 이를 통해 대규모 생물학, 화학 데이터를 생성하고 신약 개발용 대형 AI 모델을 구축한다.

연구 핵심 플랫폼은 엔비디아 바이오네모다. 생물학과 화학을 위한 파운데이션 모델과 프런티어 모델 학습에 활용된다. 이를 릴리의 웻랩과 드라이랩을 연결한 '지속적 학습 시스템'에 적용한다.

이 시스템은 실험과 데이터 생성, AI 모델 학습이 서로 순환하는 '과학자 참여형' 구조로 설계됐다. 이를 통해 연구자가 24시간 AI 보조 환경에서 실험을 수행할 수 있게 돕는다.

이번 협력에는 엔비디아 베라 루빈 아키텍처를 포함한 차세대 AI 컴퓨팅 인프라가 활용된다. 릴리가 구축 중인 AI 팩토리는 새로운 분자 탐색, 최적화, 검증을 위한 생의학 AI 모델 학습에 적용된다.

엔비디아와 릴리는 신약 개발을 넘어 임상, 제조, 상업 운영에도 멀티모달 모델, 에이전틱 AI, 로보틱스, 디지털 트윈을 통합 적용할 계획이다. 이를 통해 의약품 생산성과 공급망 신뢰성을 동시에 높인다.

릴리는 엔비디아 옴니버스와 RTX 프로 서버로 실제 공장을 복제한 디지털 트윈에서 제조 라인과 공급망을 사전 시뮬레이션한다. 이는 물리적 변경 전 전체 공정 최적화를 도울 것이란 평을 받고 있다.

릴리의 AI 플랫폼 '릴리 튠랩'에는 엔비디아 클라라 오픈 파운데이션 모델이 포함된다. 이를 통해 바이오테크 기업이 신약 개발용 AI 워크플로우에 접근할 수 있다. 엔비디아는 인셉션 프로그램을 통해 스타트업과 연구자에게 컴퓨팅과 소프트웨어 접근권을 제공한다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "우리는 산업 전반에서 축적된 최고 역량을 결합해 신약 개발을 위한 새로운 청사진을 만들어가고 있다"며 "하나의 분자가 만들어지기 전에 과학자들이 인실리코 환경에서 방대한 생물학적, 화학적 공간을 탐구할 수 있는 방식이 될 것"이라고 말했다.