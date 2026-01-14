ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 동행미디어 시대
인사
입력 :2026/01/14 11:44
박수형 기자
▲미래산업부 부장(부국장) 송정훈 ▲금융부 부장(부장대우) 황국상
-2026년 1월14일자.
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
동행미디어 시대
