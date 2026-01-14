[인사] 동행미디어 시대

인사입력 :2026/01/14 11:44

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲미래산업부 부장(부국장) 송정훈 ▲금융부 부장(부장대우) 황국상

-2026년 1월14일자.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
동행미디어 시대

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

현대차그룹 40대 최연소 사장 탄생…머스크가 인정한 '기술 인재'

도쿄 레이싱 마니아 사로잡다…'토요타 GR GT3' 실물 첫 선

[2026 주목! 보안기업] 에브리존 "안티랜섬웨어 '화이트디펜더' 필수 인프라로"

美 정부, 엔비디아 H200 中 수출 허용...군사 목적 외 가능

ZDNet Power Center