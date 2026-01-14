KT엠모바일, 알뜰폰 최초 가입자 190만 모았다

KT엠모바일은 국내 알뜰폰 사업자 가입자 190만 명 달성 기념 경품 추첨 이벤트를 진행한다고 14일 밝혔다.

오는 31일까지 ‘190만 고객 달성기념, 감사 대잔치!’ 이벤트를 진행한다. KT엠모바일 가입자면 누구나 다이렉트몰을 통해 이벤트에 응모할 수 있다.

190명을 추첨해 LG스탠바이미, 닌텐도스위치 등을 증정한다. 모든 참여자에게 해외 약 70개국에서 사용할 수 있는 eSIM 데이터 로밍 ‘mobi’ 쿠폰도 제공한다.

사진=KT엠모바일

한편, 회사는 190만 가입자 달성엔 체감 서비스 강화 전략이 주효했다고 설명했다. 뷰티, 쇼핑, 콘텐츠 구독 등 영역에서 제휴 요금제 상품을 확장해 왔다. 쇼핑 할인에 추가 통신비 할인이 가능한 ‘M쇼핑할인’도 강화했다.

구강본 KT엠모바일 대표이사는 “단순한 가격 경쟁을 넘어 고객이 체감할 수 있는 서비스와 편의성에 집중해 온 노력이 많은 고객의 선택으로 이어져 뜻깊다”고 말했다.