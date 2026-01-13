라인게임즈, ‘창세기전 모바일’ 2주년 업데이트…'시라노 번스타인' 추가

라인게임즈는 모바일 SRPG ‘창세기전 모바일: 아수라 프로젝트’의 서비스 2주년을 맞아 대규모 콘텐츠 업데이트와 기념 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다. 이번 업데이트의 핵심은 신규 아우터 원 ‘시라노 번스타인’의 추가와 외전 ‘서풍의 광시곡’ 스토리의 본격적인 전개다.

신규 캐릭터 시라노 번스타인은 게임 내 세 번째 아우터 원 캐릭터로, 원작 ‘서풍의 광시곡’의 주인공이자 게이시르 제국 최강의 검사다.

전투 시 광역 피해를 주는 초필살기 ‘아수라파천무’를 사용하며, 전용 무기인 ‘낡은 엑스칼리버’ 장착 시 잠재력을 개방할 수 있다. 계정 레벨 55부터는 인페르노 감옥을 탈출한 시라노 번스타인의 이야기를 다룬 신규 스토리에 진입할 수 있다.

원작의 탐험 요소를 계승한 ‘거점 시스템’도 새롭게 도입됐다. 이용자는 인페르노 감옥요새, 제피르팰컨 기지 등 주요 거점에서 장소를 직접 탐험하며 NPC와 대화하거나 서브 퀘스트를 수행할 수 있다. 이와 함께 계정 최대 레벨이 60으로 상향됐으며, 아우터 원 등급의 ‘흑태자’와 ‘하이델룬’ 캐릭터 복각과 ‘용자의 무덤’ 리뉴얼 등 콘텐츠 개선이 함께 이뤄졌다.

서비스 2주년을 기념한 대규모 혜택 이벤트도 마련됐다. 오는 27일까지 진행되는 이벤트를 통해 신규 및 복귀 이용자에게는 미션 수행 시 최대 800개의 소환권이 제공된다. 또한 ‘서풍의 광시곡 무료 점핑 지원’을 통해 모든 이용자에게 계정 레벨 55까지 성장이 가능한 점핑권과 전설 등급 캐릭터 4종, 전설 방어구 세트 등을 지급한다.

라인게임즈는 전체 이용자를 대상으로 실물 굿즈 응모 이벤트도 실시한다. 미션 참여를 통해 ‘회색 기사단 후드 집업’ 응모권을 획득할 수 있으며, 이 외에도 특별 출석 챌린지 등을 통해 300개 이상의 소환권을 추가 지급할 계획이다.