라인게임즈 '창세기전 모바일', 신규 아우터 원 '시라노' PV 풀 버전 공개

라인게임즈는 모바일 SRPG '창세기전 모바일: 아수라 프로젝트(이하 창세기전 모바일)'에 등장 예정인 신규 캐릭터 시라노 번스타인의 프로모션 영상(PV) 풀 버전을 공개했다고 6일 밝혔다.

시라노 번스타인은 창세기전 시리즈 외전 '서풍의 광시곡' 주인공이자 게이시르 제국 최강의 검사로, 오는 13일 진행 예정인 창세기전 모바일 서비스 2주년 업데이트와 함께 등장한다.

공개된 PV 풀 버전에는 모든 것을 잃고 인페르노 감옥에 투옥된 시라노 번스타인이 제피르팰컨의 로베르토 데 메디치에 의해 구출돼 여정을 시작하는 모습이 담겨 있다. 또한 게임 내 최고 등급인 아우터 원에 걸맞은 화려한 스킬 연출도 함께 확인 가능하다.

라인게임즈 ‘창세기전 모바일’, 신규 아우터 원 캐릭터 ‘시라노’ PV 풀 버전 공개

라인게임즈는 서비스 2주년 업데이트에 앞서 시라노 번스타인의 전용 무기와 전용 스킨, 원작 프로필 및 테두리, 타이틀, 전용 방주 로비, 전용 방어구 등 다양한 관련 상품을 할인된 금액으로 구매할 수 있는 사전 혜택 상품을 오픈 중이다.