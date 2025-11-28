라인게임즈 기대작 '엠버 앤 블레이드', 포트나이트와 협업 예고

스팀 및 에픽게임즈 스토어 데모 플레이 가능

라인게임즈(공동대표 박성민, 조동현)는 28일 자체 개발 프리미엄 서바이버 라이크 신작 ‘엠버 앤 블레이드(Ember and Blade)’가 에픽게임즈의 글로벌 게임 ‘포트나이트(Fortnite)’와 캐릭터 콜라보레이션(이하 콜라보)을 예고했다.

이번 콜라보는 ‘엠버 앤 블레이드’의 에픽게임즈 스토어 입점을 기념해 라인게임즈와 에픽게임즈 양사 협의 하에 결정됐다. 내년으로 예정된 ‘엠버 앤 블레이드’ 발매 시점에 맞춰 포트나이트에 ‘펜릭스’를 비롯한 ‘엠버 앤 블레이드’ 주요 캐릭터 코스튬이 추가되는 형태로 콜라보가 진행될 예정이다.

‘엠버 앤 블레이드’는 지난 10월 에픽게임즈의 글로벌 게임 유통 플랫폼인 에픽게임즈 스토어에 입점했다. 스토어 입점과 함께 톱 데모 부문 1위 타이틀로 선정되는 등 글로벌 기대작으로 입지를 다지고 있다.

이 게임은 서바이버 장르와 소울류 장르의 특성을 결합한 타이틀로, 자유로운 캐릭터 성장과 스타일리시하면서도 박진감 넘치는 전투 등 다양한 콘텐츠를 절제된 색채감이 돋보이는 독창적인 그래픽으로 즐길 수 있는 것이 특징이다.

특히 회사 측은 액트(Act)2까지 즐길 수 있는 사전 체험판을 에픽게임즈 스토어 및 공식 스팀 페이지를 통해 공개했다. 라인게임즈는 추가 개발을 거쳐 내년 중 정식 발매한다는 것을 목표로 움직이고 있다. 

라인게임즈 관계자는 “글로벌 흥행작 포트나이트와 캐릭터 콜라보를 진행하게 돼 매우 기대된다”며 “포트나이트 팬들에게 엠버 앤 블레이드의 매력을 제대로 전달할 수 있도록 에픽게임즈와 잘 협의하겠다”고 전했다.

