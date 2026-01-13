위메이드, '미르M' 중국 정식 출시…'미르' IP 신화 재현 나선다

위메이드(대표 박관호)는 MMORPG '미르M: 모광쌍용(이하 미르M)'을 중국 시장에 정식 출시했다고 13일 밝혔다. 이번 출시는 안드로이드, iOS, PC 플랫폼을 모두 지원하며, 중국 내 독보적인 인지도를 보유한 '미르의 전설2'의 세계관과 핵심 재미를 현대적으로 재구성한 것이 특징이다.

미르M은 원작의 상징적인 아이템과 8방향 그리드 전투, 쿼터뷰 시점 등을 계승해 현지 이용자들에게 익숙한 플레이 경험을 제공한다. 위메이드는 중국 이용자의 플레이 성향과 트렌드를 반영해 전투 시스템, 장비 성장 구조, 사용자 인터페이스(UI/UX) 등 게임의 핵심 요소를 현지 기준에 맞춰 전면 재설계했다고 설명했다.

운영 측면에서는 이용자 참여형 모델인 '미르 파트너스'를 도입했다. 파트너로 선정된 이용자는 커뮤니티 활성화와 콘텐츠 제작, 신규 이용자 유치 등 다양한 활동에 참여하며 기여도에 따라 인센티브와 전용 혜택을 받게 된다. 중국의 인기 게임 스트리머인 '모즈'가 첫 파트너로 합류해 활동을 시작했다.

현지 마케팅 강화를 위해 무술 감독 위안허핑을 홍보 모델로 선정했다. 위안허핑 감독은 영화 '와호장룡'과 '일대종사' 등의 액션 지도를 맡은 인물로, 위메이드는 그의 예술적 시선을 담아 미르M의 무협 세계관을 조명하는 홍보 영상을 함께 공개했다.

미르M의 기반이 된 '미르의 전설2'는 중국 내 누적 이용자 5억명을 기록하고 과거 시장 점유율 65%를 달성했던 흥행작이다. 위메이드는 미르 IP의 정통성을 유지하면서도 현지에 최적화된 콘텐츠를 통해 중국 시장에서 차별화된 MMORPG 경험을 제공한다는 방침이다.