박병관 기고만장 대표, 고용노동부 장관상 수상..."HR 생태계 기여 공로"

HR 실무자 커뮤니티 플랫폼 '기고만장' 박병관 대표가 HR 생태계 발전과 현장 중심의 인재 육성에 기여한 공로를 인정받아 고용노동부 장관상을 수상했다고 13일 밝혔다.

고용노동부 장관상은 고용·노동 분야에서 산업 발전과 제도 개선, 인재 양성에 기여한 개인 및 단체에게 수여되는 상이다. 박병관 대표는 약 9년간 HR 실무자를 중심으로 한 커뮤니티를 운영하며, 실질적인 정보 공유와 학습, 네트워킹의 장을 만들어 온 점에서 높은 평가를 받았다.

기고만장은 HR 담당자들이 현장에서 겪는 고민과 문제를 출발점으로 ▲HR 커뮤니티 운영 ▲세미나·컨퍼런스 ▲교육 프로그램 ▲실무 중심 인사이트 콘텐츠를 제공해 왔다. 특히 자발적인 참여와 지속적인 지식 공유를 기반으로 한 커뮤니티 운영 방식은 HR 업계 내 주목을 받고 있다.

박병관 기고만장 대표(왼쪽)

박병관 대표는 “많은 HR 분들의 참여와 응원 덕분에 9년째 커뮤니티를 운영할 수 있었다”며 “수상 과정에서 커뮤니티 구성원 여러분의 격려와 응원이 큰 힘이 됐음을 다시 한 번 느꼈다. 앞으로도 기고만장이 HR 실무자들이 신뢰하고 오래 함께할 수 있는 건강한 커뮤니티로 남을 수 있도록 계속 노력하겠다”고 말했다.

기고만장은 앞으로도 HR 실무자 간 경험과 지식을 연결하고, 변화하는 노동 환경 속에서 HR의 역할과 전문성을 확장하는 플랫폼으로서 활동을 이어간다는 계획이다.