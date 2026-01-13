EDB, 네오클로바와 국내 DBMS 시장 공략 가속

EDB코리아(대표 김희배)가 네오클로바와 함께 적극적인 시장 점유율 확대에 나설 계획이다.

EDB코리아는 네오클로바와 전략적 파트너십을 체결하고 한국 내 비즈니스 저변 확대에 나선다고 13일 밝혔다.

이번 파트너십은 단순한 리셀러 계약을 넘어 급성장하는 한국의 클라우드 및 데이터베이스 시장에서 다양한 파트너들과 함께 성장하는 건강한 EDB 에코시스템을 육성하겠다는 전략의 일환이다.

EDB, 네오클로바와 국내 DBMS 시장 공략 가속화(이미지=EDB)

EDB는 이를 위해 각 산업 영역에서 독보적인 기술력을 보유한 로컬 파트너를 발굴하고 있으며, 오픈소스 전반에 걸친 유지보수 및 컨설팅 역량을 검증받은 네오클로바를 핵심 파트너로 선정했다.

2011년 설립된 네오클로바는 리눅스, WEB, WAS, DBMS 등 오픈소스 전반에 걸친 유지보수와 컨설팅을 제공해 온 기업으로, 전체 인력의 약 78%가 전문 기술 인력으로 구성된 기술 중심의 강소기업이다.

이번 협력을 통해 네오클로바는 자사의 기술 노하우와 EDB의 강력한 엔터프라이즈급 포스트그레에스큐엘(PostgreSQL) 솔루션을 결합하여 국내 기업들의 데이터베이스 현대화를 적극 지원할 계획이다.

네오클로바는 EDB 비즈니스 확대를 위해 ▲노하우 기반 강화 ▲서비스 차별화 ▲마이그레이션 컨설팅 등 3대 성장 전략을 수립했다.

우선, 고객의 IT 환경과 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 정보를 제공하며 EDB의 최신 라인업인 EPAS, PGD, 웨어화우스PG(OLAP) 기능 등을 적극적으로 전파할 예정이다.

또 기존 로컬 벤더와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 자체 기술 블로그 운영 및 내부 기술 역량을 강화하고, 오픈소스 커뮤니티 사용자를 엔터프라이즈 서비스로 전환시키는 커뮤니티 360 모델을 활용한 통합 비즈니스 전략을 전개한다.

특히 주목할 점은 '1-데이 마이그레이션 컨설팅' 서비스다. 네오클로바는 한국 시장의 IT 투자가 애플리케이션 중심에서 차세대 DBMS로 이동하는 흐름에 맞춰, EDB의 높은 이식성을 활용한 단기 마이그레이션 전략을 제안한다.

이를 통해 고객은 개발 공수를 최소화하면서도 총소유비용(TCO)을 획기적으로 절감할 수 있을 것으로 기대된다.

네오클로바는 167개 이상의 주요 기업 및 공공기관을 고객사로 보유하고 있으며 다양한 산업군에서 쌓아온 신뢰를 바탕으로 EDB 영업을 확대할 방침이다. 향후 금융, 엔터프라이즈, 공공 부문을 중심으로 기존 오라클 등 레거시 DB를 EDB로 전환하는 사업에 주력할 예정이다.

EDB 코리아 김희배 지사장은 "글로벌 벤더로서 한국 시장에서의 성공은 네오클로바와 같이 기술적 깊이와 고객 신뢰를 갖춘 파트너들과 얼마나 단단한 협력 생태계를 구축하느냐에 달려있다"고 강조하며, "이번 파트너십을 포함하여 다양한 산업군의 파트너들과 협업을 강화하여 한국 내 오픈소스 데이터베이스의 저변을 획기적으로 넓혀나갈 것"이라고 밝혔다.

네오클로바 이재중/김규성 공동대표는 "EDB의 글로벌 표준 기술력과 네오클로바의 분석 역량이 만나 고객에게 확실한 클라우드 전환 로드맵을 제시할 수 있게 되었다"며 "EDB와의 긴밀한 협업을 통해 단순 솔루션 공급을 넘어 기술 혁신을 주도하는 파트너로 자리매김하겠다"고 화답했다.

한편 네오클로바는 이달부터 기존 보유 고객사 1천200여 명을 대상으로 EDB 마케팅을 본격화하며 적극적인 시장 점유율 확대에 나설 계획이다.