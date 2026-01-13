두나무, 캐시노트와 소상공인 지원 이벤트

신규 가입자, 5만원 상당 비트코인 제공

금융입력 :2026/01/13 09:22

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 소상공인 사업 운영을 지원하기 위한 ‘2026 사장님 성공지원 이벤트’를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 소상공인 경영관리 서비스 ‘캐시노트’와 함께 마련했으며, 지난해 말 시작한 ‘업비트 Cheer Up!’ 프로젝트 두번째 캠페인이다.

이벤트는 신규 가입자와 기존 회원 혜택이 구분된다. 업비트에 신규 가입한 뒤 고객확인(KYC)을 완료한 회원에게는 5만원 상당 비트코인과 캐시노트플러스 스탠다드 멤버십 1개월 무료 이용권(약 3만3000원 상당)이 제공된다.

업비트-캐시노트 이벤트

신규 회원이 캐시노트플러스 멤버십에 처음 가입할 경우, 멤버십 1개월 이용권이 추가로 지급된다. 또한 총 1천만원 상당 비트코인, 순금 1돈, 소상공인 지원금 100만원 등이 포함된 랜덤박스 리워드 이벤트에도 참여할 수 있다.

기존 업비트 회원을 위한 혜택도 마련됐다. 기존 업비트 회원 중 캐시노트플러스 멤버십 이용 이력이 없는 고객에게는 멤버십 2개월 무료 혜택이 제공된다. 이벤트는 내달 19일까지 진행된다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
업비트 두나무 캐시노트 가상자산 가상자산거래소

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

애플 시리에 구글 제미나이 품는다…AI 동맹에 주가도 들썩

홈플러스는 왜 '김병주 MBK 회장 구하기' 앞장설까

'K-AI' 주도권 잡을 4개 정예팀은…정부, 첫 심사 발표 임박

배경훈 부총리 "피지컬AI, 차세대 국가전략 핵심 축으로 명확히 설정"

ZDNet Power Center