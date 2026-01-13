美 SEC 의장 "베네수엘라 비트코인 압수 여부, 아직 판단할 단계 아냐"

폴 앳킨스 미국 증권거래위원회(SEC) 의장이 베네수엘라가 보유한 것으로 알려진 비트코인을 미국이 압수할 수 있을지에 대해 더 지켜봐야 한다는 입장을 밝혔다고 미국 가상자산(디지털자산) 매체 코인텔레그레프가 13일 보도했다.

보도에 따르면 앳킨스 의장은 최근 폭스 비즈니스 인터뷰에서 ‘베네수엘라의 대규모 비트코인 보유설’과 관련해 미국 당국이 어떤 대응에 나설 수 있는지를 묻는 질문을 받고 이같이 답했다.

그는 베네수엘라가 최대 600억 달러 규모의 비트코인 약 60만 개를 보유하고 있다는 주장에 대해 언급하면서도 해당 물량 실재 여부와 미국의 조치 가능성에 대해서는 단정하지 않았다.

또 설령 미국이 해당 비트코인을 확보할 수 있는 상황이 되더라도 어떤 조치가 이뤄질지는 자신이 결정할 사안이 아니라는 점을 분명히 했다.

폴 앳킨스 의장은 “이 문제는 행정부 내 다른 부처가 담당하게 될 것”이라며 SEC가 직접 관여하는 사안은 아니라고 말했다.

이번 발언은 미국이 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로를 체포해 미국으로 이송했다는 보도가 나온 이후 전해졌다.

다만 베네수엘라가 국부 차원에서 60만 개에 달하는 비트코인을 보유하고 있을 가능성을 둘러싼 주장에 대해 블록체인 분석가들과 정보 플랫폼들은 아직 진위를 확인하지 못한 상태라고 코인텔레그레프는 전했다.