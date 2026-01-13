연휴 특수 없었다…애버크롬비 부진에 소매주 ‘동반 흔들’

미국 패션 브랜드 애버크롬비앤피치의 연말 쇼핑 시즌 매출이 예상보다 부진할 것으로 전망되자 주가가 급락했다. 이를 시작으로 쇼핑몰 기반 리테일 업종 전반으로 매도세가 확산하는 모습이다.

12일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 애버크롬비는 지난해 4분기 매출 증가율이 약 5%에 그칠 것으로 예상했다. 기존 전망치 범위의 중간 수준이지만, 시장이 기대했던 상향 조정은 없었다.

회사 측은 “홀리스터와 애버크롬비 두 브랜드 모두 연휴 기간 견조한 매출을 기록했다”고 설명했지만, 실제 성장세는 둔화하고 있는 것으로 보인다.

애버크롬비앤피치. (사진=애버크롬비앤피치 홈페이지)

같은 쇼핑몰 기반 브랜드인 아메리칸이글과 어반아웃핏터스 역시 월가 기대를 밑도는 연휴 실적을 내놨다.

주가도 반응했다. 애버크롬비는 지난해 11월 호실적 발표 이후 두 달간 주가가 90% 급등했으나, 이날 하루 만에 18% 급락했다. 아메리칸이글과 어반아웃핏터스도 동반 하락했다.

지난해 미국 소비는 물가 부담과 경기 불확실성에도 견조한 흐름을 보이며 소매주를 끌어올렸다. 하지만 올해 들어 낙관론이 꺾이고 있다는 분석이 나오면서 주가 조정이 나타났다는 설명이다.

특히 10대 타깃 브랜드들이 블랙프라이데이에서 ‘트렌드·가성비’ 소비 트렌드에 힘입어 수혜가 예상됐던 만큼 실망감이 더 컸다는 분석이다.