아메리칸이글, 백인우월주의 연상 광고로 매출 급등

미국 의류업체 아메리칸이글이 기대를 웃도는 분기 매출을 발표하며 주가가 급등했다. 회사 측은 논란을 불러온 배우 시드니 스위니가 출연한 광고 캠페인이 브랜드 리셋 효과를 가져왔다고 설명했다.

3일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 아메리칸이글 크레이그 브로머스 최고마케팅책임자(CMO)는 애널리스트와의 통화에서 단 6주 만에 전례 없는 수준의 신규 고객 유입이 있었으며, 미국 전역에서 새로운 고객을 확보했고 스위니 시그니처 청바지가 품절 행렬을 기록했다고 말했다.

지난달 2일 종료된 2분기에서 아메리칸이글의 동일점포 매출은 1% 감소했지만, 외신은 이 같은 성과가 애널리스트 전망치를 웃돌았고 매출도 기대치를 상회했다고 설명했다. 제이 쇼튼스타인 CEO는 성명에서 가을 시즌 출발이 긍정적이며, 스위니와 미식축구 스타 트래비스 켈시와의 최근 마케팅 캠페인이 고객 인지도와 참여를 끌어올렸다고 밝혔다.

외신에 따르면 회사는 스위니와의 협업을 계속 이어갈 계획이며, 켈시 브랜드 트루 컬러스와의 두 번째 협업 제품도 출시할 예정이다.

논란이 된 아메리칸 이글의 광고 문구.(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

논란이 된 광고 문구는 “Sydney Sweeney has great jeans(시드니 스위니는 훌륭한 청바지를 가졌다)”였는데, 영어에서 jeans와 genes(유전자)의 발음이 같다는 점을 활용한 것이다.

영상 속에서 스위니는 “유전자는 부모로부터 물려받아 머리색, 성격, 눈동자 색을 결정한다. 내 진(jeans)은 파란색이다”라고 말하는데, 이 장면이 일부 시청자들에게 백인우월주의를 떠올리게 한다는 비판을 불러왔다.

일부 소비자들은 파란 눈을 가진 스위니가 해당 대사를 한 점이 부적절하다고 지적했으나 이 광고는 오히려 강한 화제성을 불러일으켰고, 도널드 트럼프 미국 대통령이 가장 인기 있는 광고라고 평가해 주목을 받았다.