"출신학교 채용 차별 없애자"...국민대회 열린다

대한민국 사회의 고질적인 병폐인 학벌 중심의 채용 관행을 타파하고, 공정한 채용 문화를 확립하기 위한 범국민적 움직임이 본격화된다.

‘출신학교 채용 차별 방지법 추진 국민운동’(운영위원장 송인수)은 이달 20일 오후 2시 국회 도서관 대강당에서 ‘출신학교 채용 차별 방지법 추진 국민대회’를 개최한다.

이번 대회는 지난 2025년 9월 발의된 '채용절차의 공정화에 관한 법률'(이하 채용절차법) 일부개정법률안(강득구 의원 대표발의)의 조속한 통과를 촉구하기 위해 마련됐다. 해당 개정안은 기업이 채용 과정에서 지원자에게 출신학교나 학력을 요구하지 못하도록 명문화해, 실질적인 ‘블라인드 채용’의 법적 근거를 강화하는 내용을 담고 있다.

국회의사당(제공=클립아트코리아)

현행 '고용정책 기본법'은 학력 등을 이유로 한 차별을 금지하고 있으나, 실제 채용 현장의 지침이 되는 '채용절차법'에는 관련 금지 규정이 빠져 있어 실효성 논란이 지속되어 왔다. 국민권익위원회와 KBS(2024년) 조사에 따르면 우리 국민이 체감하는 가장 큰 차별 요소로 ‘학력·학벌’이 꼽히는 등 법 제정에 대한 사회적 요구가 어느 때보다 높은 상황이다.

이날 행사에는 각계각층의 주요 인사가 총출동한다. 교육의봄 공동대표인 송인수 국민운동 운영위원장을 비롯해 ▲손봉호 서울대 명예교수 ▲김영훈 고용노동부 장관 ▲차정인 국가교육위원장 ▲최교진 교육부 장관 ▲박홍근 전 민주당 원내대표 등이 참석한다. 아울러 시민단체 대표자와 학생, 학부모, 교원 등 300여 명이 자리를 함께해 법 제정을 향한 강력한 의지를 표명할 예정이다.

송인수 운영위원장은 “어린 시절의 수능 성적인 ‘학벌’이 평생의 채용과 배제를 결정하는 기준이 돼서는 안 된다”며 “이런 낡은 관행이 결국 학교를 입시 기관으로 전락시키고 가계 경제를 위협하는 과잉 사교육비의 근본 원인이 되고 있다”고 지적했다. 이어 “이번 법안은 교육 정상화와 공정한 기회 보장을 위한 시대적 숙원 과제며, 시민의 힘으로 반드시 완수할 것”이라고 강조했다.