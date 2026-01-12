앤트로픽, 챗GPT 이어 건강 관리 AI 서비스 출시…의료 현장 AI 활용 본격화

앤트로픽(Anthropic)이 의료 분야 특화 AI 제품 '클로드 포 헬스케어(Claude for Healthcare)'를 12일(현지 시각) 공식 출시했다. 앤트로픽에 따르면 이번 제품은 HIPAA(미국 건강보험 양도 및 책임에 관한 법) 준수 환경을 갖춰 의료 제공자와 보험사, 소비자 모두 안전하게 의료 목적으로 클로드를 쓸 수 있다.

주요 기능은 메디케어·메디케이드 서비스 센터(CMS) 보장 데이터베이스와 국제질병분류(ICD-10), 국가 의료제공자 식별 레지스트리 등 의료 표준 시스템과 연결되는 것이다. 클로드는 이를 통해 보장 요구사항을 확인하고 환자 기록과 대조해 사전 승인 결정안을 제안한다. 기존에 몇 시간씩 걸리던 사전 승인 요청 검토 시간을 크게 줄이는 게 목표다.

생명과학 분야에서는 메디데이타(Medidata)와 ClinicalTrials.gov, ChEMBL 등 임상시험 및 신약 개발 플랫폼 연결 기능을 추가했다. 클로드는 FDA와 NIH 요구사항을 반영한 임상시험 프로토콜 초안을 작성하고, 시험 진행 상황을 모니터링하며, 규제 제출을 준비하는 작업을 돕는다.

개인 사용자용 기능도 강화됐다. 미국의 클로드 프로(Claude Pro) 및 맥스 플랜(Max plan) 가입자는 HealthEx와 Function, 애플 헬스(Apple Health), 안드로이드 헬스 커넥트(Android Health Connect)를 통해 개인 건강 데이터를 클로드에 연결할 수 있다. 회사 측은 사용자가 공유할 정보를 직접 선택하고 언제든 권한을 해제할 수 있으며, 건강 데이터를 모델 학습에 쓰지 않는다고 밝혔다.

이번 출시는 최신 모델인 클로드 오퍼스 4.5(Claude Opus 4.5)의 성능 향상을 바탕으로 한다. 의료 계산 정확도를 평가하는 MedCalc와 스탠퍼드대학의 MedAgentBench에서 이전 모델보다 크게 개선된 결과를 보였고, 사실 환각 문제도 줄었다.

새로운 커넥터와 에이전트 스킬은 클로드 프로와 맥스, 팀스(Teams), 엔터프라이즈 등 모든 구독자에게 제공된다. 앤트로픽은 아마존 베드락(Amazon Bedrock)과 구글 클라우드 버텍스 AI(Google Cloud's Vertex AI), 마이크로소프트 파운드리(Microsoft Foundry) 등 주요 클라우드 서비스와 파트너십을 맺고 서비스를 확대할 계획이다.

