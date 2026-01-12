35대 한국경영학회장 오정석 서울대 교수 취임

서울대는 오정석 경영대학 교수가 2026년 제35대 한국경영과학회 회장(임기 1년)에 취임했다고 12일 밝혔다.

1976년 창립한 한국경영과학회는 과학적 접근에 의한 경영혁신을 연구하는 학회로, 현재 약 4500명의 회원이 활동하고 있다. 세계경영과학회(IFORS) 회원으로 활발한 학술 활동을 전개하고 있고, 경영과학 연구 및 산업계 적용 확대를 위해 전문 학술지를 발간하고 있다.

35대 한국경영과학회장 오정석 서울대 교수

또 한국경영과학응용대상, 현우곽수일경영과학학술상, 차동완젊은경영과학자상, 조해형경영과학산학협력대상 등을 운영하면서 경영과학 분야의 연구 활성화와 산업체의 생산성 향상 및 혁신 활동을 지원하고 있다.

오 신임 회장은 MIT에서 Management Science 학사학위를 취득하고 Stanford University에서 Operations Research 석사 및 Management Science & Engineering 박사 학위를 받았다.

KAIST 테크노경영대학원 및 정보미디어경영대학원 교수를 역임했고, 2007년부터 서울대 경영대학 및 경영전문대학원 교수로 재직 중이다. 주요 연구 분야는 Management Science, Platform Ecosystem Strategy, Revenue/Profit/Cost Sharing, Quality Management, Innovation Management, Entrepreneurship 이다.