인도 주력 로켓 PSLV, 연이어 발사 실패하나 [우주로 간다]

인도우주연구기구(ISRO)의 극궤도위성발사체(PSLV) 로켓이 우주로 발사됐으나 비행 중 이상 현상이 발생하며 발사에 실패한 것으로 보인다고 스페이스닷컴 등 외신들이 보도했다.

군사용 지구 관측 위성 EOS-N1과 15개의 탑재체를 실은 PSLV 로켓은 1월 11일 오후 11시 48분(미국 동부시간) 인도 안드라프라데시주에 위치한 사티시 다완 우주센터에서 발사됐다.

인도의 PSLV 로켓이 11일 EOS-N1 군사위성과 15개의 탑재체를 싣고 발사되는 모습 (출처=ISRO)

PSLV, 작년 5월 발사 실패 이후 또 다시 실패 가능성

4단 구조의 PSLV 로켓은 1993년 첫 발사 이후 인도의 주력 발사체로 활용돼 왔다. 이번 발사는 지난해 5월 이후 처음 진행된 것이다. 지난해 5월엔 발사 실패로 ISRO 지구 관측 위성 EOS-09를 잃은 바 있다. 이번 발사에서도 유사한 이상 징후가 포착됐다.

V. 나라야난 ISRO 회장은 발사 생중계를 통해 “엔진 연소 단계인 3단계 후반부에 접어들면서 기체 회전 속도에 교란이 발생했고, 이로 인해 비행 경로에 편차가 관측되고 있다”며 “현재 데이터를 분석 중이며, 가능한 한 빠르게 추가 정보를 제공하겠다”고 밝혔다.

앞서 지난해 5월 발생한 발사 실패 역시 PSLV의 3단 추진체 연소 과정에서 문제가 발생한 것으로 알려졌다. 만약 이번 임무가 최종적으로 실패로 확인될 경우, PSLV 로켓은 총 64회 발사 중 4 번째 실패를 기록하게 된다.

PSLV는 지난 30여 년간 다양한 임무를 성공적으로 수행해 왔다. 2008년 10월 찬드라얀-1 달 탐사선, 2013년 11월 화성 궤도선, 2023년 9월 인도 최초의 태양 연구 전용 우주선 ‘아디티야-L1’ 등 주요 임무를 통해 높은 신뢰성을 쌓아왔다.

로켓에 탑재됐던 군사 위성 EOS-N1은 어떤 용도?

인도 EOS-N1 위성이 PSLV 로켓에 탑재되기 전 모습 (출처=ISRO)

이번 발사에 탑재된 EOS-N1은 소형 지구 관측 위성으로, 군사적 목적으로 활용될 예정이었다. 이 위성은 초분광 영상 기술을 기반으로 수백 개의 서로 다른 파장의 빛을 분석해 지구 표면을 정밀하게 관측할 수 있도록 설계됐다.

인도 현지 매체 더 트리뷴은 “EOS-N1 위성은 지구 표면을 지속적으로 스캔해 유의미한 정보를 담은 이미지를 전송할 것”이라며 “레이더 및 광학 기술을 활용하는 인도의 첩보 위성 네트워크에 합류할 예정”이라고 전했다. 이어 “인도는 감시와 통신을 위한 군사 위성 전력을 강화하는 적극적인 프로그램을 추진하고 있다”고 덧붙였다.

EOS-N1 외에도 PSLV 로켓에는 다양한 국가와 기업의 탑재체가 함께 실렸다. 태국과 영국이 공동 개발한 지구 관측 위성, 조난 어선 구조를 목적으로 설계된 브라질 위성, 인도 기업의 궤도상 연료 공급 시연 장치, 스페인 스타트업 오비탈 패러다임(Orbital Paradigm)의 재진입 캡슐 등이 포함됐다.