연말에 가전 바꿨다면, 최대 30만원까지 돌려받자

16일 18시까지 으뜸효율 환급 신청 가능…구매가 10% 현금·포인트로 환급

디지털경제입력 :2026/01/12 15:04    수정: 2026/01/12 15:12

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국에너지공단(이사장 이상훈)은 ‘2025년 으뜸효율 가전제품 환급사업’ 신청을 이달 16일 18시까지 접수한다고 밝혔다.

환급사업은 국민 생활과 밀접한 TV·세탁기 등 11가지 가전 가운데 에너지소비효율 최고 등급 제품을 구매한 후 환급 신청하면 구매가의 10%(30만원 한도)를 현금이나 포인트로 돌려주는 사업이다.

거래내역서나 영수증에 기재된 거래일자 기준으로 2025년 7월 4일부터 2025년 12월 31일 사이에 구매한 환급대상 가전제품은 16일 18시 전까지 으뜸효율 홈페이지에서 환급 신청을 할 수 있다.

으뜸효율 가전제품 환급사업 홈페이지.

에너지공단 관계자는 “지난해 말에 구매한 환급 대상 가전이라서 올해는 환급 신청이 불가하다고 생각할 수 있지만, 실제로는 신청이 가능하다”며 기한 내 환급 신청을 당부했다.

구매 인정 기간인 2025년 7월 4일부터 12월 31일 사이에 환급대상 가전을 구매했다면 거래내역서·영수증·효율등급 라벨·명판 사진을 준비해 신청 기한 내 신청하면 된다.

환급금은 신청 완료 순서대로 검토해 지급한다. 예산이 소진되면 환급이 불가하다.

환급은 계좌 이체나 포인트 지급 방식 가운데 선택할 수 있다. 포인트 지급 방식을 선택하면 환급금의 최대 5%까지(포인트 업체별 상이) 추가로 받을 수 있다.

관련기사

한편, 환급사업은 고효율 가전 보급 확대를 통해 온실가스 감축과 내수진작을 도모하기 위한 정부 정책으로, 소비자는 구매비용 절감과 더불어 고효율 가전제품 사용으로 전기요금 절약 효과도 기대할 수 있다.

환급 신청 절차와 대상 제품 확인, 잔여 예산 등 자세한 사항은 으뜸효율 홈페이지나 고객센터에서 확인할 수 있다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
으뜸효율 으뜸효율가전제품 가전제품 에너지공단 환급사업 효율등급 에너지소비효율

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

디지털자산거래소 대주주 지분 제한 '논란'

눈앞으로 다가온 '피지컬 AI'…CES 2026이 증명했다

로보티즈, 14년 만에 휴머노이드 다시 만든다

이더리움 창립자 "탈중앙화 스테이블코인, 달러 의존 취약점"

ZDNet Power Center