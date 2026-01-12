알파-만노사이드축적증 치료제 ‘람제데주10밀리그램’ 국내 첫 허가

장기 내 만노스 포함 올리고당 축적 감소해 치료

헬스케어입력 :2026/01/12 14:37

김양균 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

규제당국이 ‘알파-만노사이드축적증’ 환자 치료제를 처음으로 허가했다.

식품의약품안전처는 12일 ‘알파-만노사이드축적증’ 환자의 비중추신경계 증상 치료에 사용하는 수입 희귀의약품 ‘람제데주10밀리그램(벨마나제알파)’에 대해 국내 품목허가를 결정했다.

오유경 식품의약품안전처장

기존에는 알파-만노사이드축적증 환자에 대한 허가된 치료제가 없었다. 이번이 첫 허가. 알파-만노사이드축적증이란, 리소좀 내 알파-만노사이드분해효소 결핍으로 만노스가 포함된 올리고당이 분해되지 못하고 축적되어 안면 및 골격 이상, 면역결핍 등이 나타나는 질환이다.

람제데주10밀리그램은 유전자재조합 알파-만노사이드분해효소다. 알파-만노사이드축적증 환자에서 부족한 이 효소를 보충, 장기 내 만노스가 포함된 올리고당의 축적을 감소시키고 비중추신경계 증상을 완화하는 기전으로 작용한다.

식약처는 “해당 환자들에게 새 치료 기회를 제공할 것으로 기대된다”라며 “앞으로도 규제과학 전문성을 기반으로 희귀질환 환자에게 새 치료제가 신속하게 공급돼 치료 기회가 확대될 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.

김양균 기자angel@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
람제데주10밀리그램 알파-만노사이드분해효소 알파-만노사이드축적증

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

디지털자산거래소 대주주 지분 제한 '논란'

눈앞으로 다가온 '피지컬 AI'…CES 2026이 증명했다

로보티즈, 14년 만에 휴머노이드 다시 만든다

이더리움 창립자 "탈중앙화 스테이블코인, 달러 의존 취약점"

ZDNet Power Center