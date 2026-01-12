지오영, 한국희귀·필수의약품센터 통합물류 위탁 용역 사업자 선정

지오영이 한국희귀·필수의약품센터가 추진하는 올해 통합물류 위탁 용역 사업자로 선정됐다.

올해 지오영이 위탁 수행하는 대상은 생물학적 제제를 포함한 냉장 의약품 24개 품목과 마약류 의약품 4개 품목을 포함해 총 84개 품목이다.

국가 희귀·필수의약품은 온도 및 보관 조건 관리가 핵심이다. 지오영은 지난 2023년부터 누적 87종, 44만 개 이상을 유통해왔다.

지오영 천안물류센터 (사진=지오영)

정부는 올해부터 환자가 자가치료용으로 해외에서 직접 구매했던 희귀·필수의약품을 국가가 대신 수입·공급하는 긴급도입 제도를 확대할 계획이다. 지오영은 관련 의약품의 유통망 역할이 커질 것으로 보고 있다.

회사는 희귀의약품 유통사업 참여 이후 공공 희귀·필수의약품과 국내외 제약사 제품을 아우르며 공급 범위를 지속적으로 확대해 왔다. 작년에는 공급 수량을 2023년 대비 60% 이상 늘리는 등 관련 물류 역량을 강화해 오고 있다.

조선혜 회장은 “국가 희귀·필수의약품 유통은 환자 치료 기회와 보건의료 안전망을 뒷받침하는 핵심 기반”이라며 “환자들에게 의약품이 적시에 전달되도록 하겠다”라고 밝혔다.