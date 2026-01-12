단국대 주관 ‘글로벌 K-컬처 컨소시엄’, 중동서 우리문화 전해

단국대학교가 주관한 ‘글로벌 K-컬쳐 컨소시엄’이 중동에서 우리 문화를 알리는데 앞장섰다.

글로벌 K-컬쳐 컨소시엄은 교육부가 지원하고 연구재단이 운영하는 인문사회융합인재양성사업(HUSS). 단국대를 비롯해 ▲동서대 ▲원광대 ▲청강문화산업대 ▲한서대 재학생 12명은 지난 10일(현지시간)아랍에미리트 샤르자에서 열린 ‘하우스 오브 위즈덤(House of Wisdom)’ 내 ‘코리안컬쳐데이(Korean Cultural Dady)’에 참여했다.

인문사회융합인재양성사업(HUSS)

학생들은 ▲한복 및 학교 유니폼 체험 ▲한국 영상 투어 ▲K-POP ▲전통놀이 체험 등 부스 운영에 나섰다. 행사에는 수백 명의 관람객이 참여하며 성황리에 마무리됐다.

행사가 성공리에 끝난 것은 우리 학생들의 역할 덕분이다. 이들은 ‘K-컬처 프로젝트(글로벌)’ 커리큘럼을 통해 문화이론, 콘텐츠 마케팅 전략, UAE 내 K-컬처 현황 등을 사전에 학습했다.

이후 학생들은 주두바이 대한민국 총영사관, 한국콘텐츠진흥원 UAE 비즈니스센터, 아부다비 한국문화원, KOTRA 두바이 무역관 등을 방문해 K-컬처를 주제로 한 여러 간담회와 특강 등에 참여할 예정이다. 오는 14일(현지시간)에는 American University in the Emirates(AUE) 재학생들과 함께하는 문화교류 행사도 진행된다.

한편, 단국대는 드림센터(Dream Center)와 AUE와 업무협약(MOU)을 체결했다. 향후 인턴십과 교환학생 운영 등 교류 프로그램을 확대할 운영한다는 계획이다.