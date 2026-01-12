삼성전자, 넷플릭스 '기묘한 이야기' 갤럭시 테마 공개

삼성전자는 넷플릭스와 협업해 인기 시리즈 ‘기묘한 이야기(Stranger Things)’의 갤럭시 테마를 출시했다고 12일 뉴스룸을 통해 공개했다.

이 테마는 잠금화면, 배경화면, 아이콘 등으로 구성됐다. 이달 12일부터 다음달 22일까지 전 세계 186개국 갤럭시 스마트폰 사용자에게 무료로 제공된다.

‘기묘한 이야기’ 갤럭시 테마 디자인 이미지.(사진=삼성전자 뉴스룸)

갤럭시 스마트폰 사용자들은 갤럭시 스토어2에서 기묘한 이야기 테마를 다운로드해 스마트폰에 적용할 수 있다.

2016년 첫 공개된 ‘기묘한 이야기’는 넷플릭스의 대표작으로, 시즌5 ‘파트1’은 공개 5일 만에 5천960만 뷰를 기록하며 91개국에서 1위를 차지했다. 이번 갤럭시 테마는 시즌5에서 영감을 받아 제작되었으며, 스페셜 테마 1종과 배경화면 5종으로 구성된다.

삼성전자와 넷플릭스는 2019년부터 협업해 전 세계적으로 사랑받는 우수 콘텐츠의 가치를 확장하고 있다. 이번에 협업한 ‘기묘한 이야기’ 테마 전에는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 테마와 ‘기묘한 이야기’ 시즌4 에피소드 영상을 공개한 바 있다.