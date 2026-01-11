한전, 美번스앤맥도널과 765kV 송전망 기술 컨설팅 계약 체결

한국전력(대표 김동철)은 미국 전력분야 1위 엔지니어링 기업인 번스앤맥도널과 미국 송전망 기술 협력을 본격화하며 미국 시장 진출에 나선다고 11일 밝혔다.

한전은 지난 9일(현지시간) 미국 미주리주 캔자스시티에 위치한 번스앤맥도널 본사에서 번스앤맥도널과 765kV 송전망 기술컨설팅 계약(MSA·Master Service Agreement)를 체결했다.

이번 계약을 통해 한전은 국내에서 축적한 765kV 송전망 설계·건설·운영의 전 주기 기술역량을 활용해 번스앤맥도널이 추진 중인 미국 765kV 송전망 사업 설계 기술검토, 기자재 성능시험 등 기술 컨설팅 서비스를 제공할 예정이다.

특히 최근 확대되고 있는 600억 달러 규모 미국 765kV 송전망 확충 계획에 맞춰 번스앤맥도널의 풍부한 현지 사업 경험과 한전의 초고압 송전 기술을 결합해 미국 시장을 선점하는 계기가 될 것으로 전망된다. 양사는 2026년부터 3년간 미국 중부·텍사스·중서부 등 지역에서 관련 사업을 수행할 계획이다.

김동철 한전 사장(왼쪽)과 레슬리 듀크 번스앤맥도널 CEO가 765kV 송전망 기술컨설팅 계약을 체결한 후 협약서를 들어보이고 있다.

김동철 한전 사장은 “한전은 세계적으로 검증된 기술과 운영 경험을 보유한 독보적인 기술역량을 갖춘 기업”이라며 “이번 기술 컨설팅 계약을 통해 미국 전력 인프라 고도화에 기여하고, 향후 송전망 투자사업으로의 사업 영역 확장을 위한 성장동력이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

레슬리 듀크 번스앤맥도널 CEO는 “765kV 기술 전문성을 가진 한전과 협력하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “양사의 기술역량과 현장 경험을 결합해 대규모 765kV 송전 프로젝트 품질과 신뢰성을 강화하고, 향후 미국 전력 인프라 확충을 위한 새로운 협력 모델을 제시할 것”이라고 말했다.

한전은 이번 계약을 계기로 미국 내 초고압 송전망 분야 투자사업 참여를 위한 후속 사업 개발을 본격화할 계획이다. 또 지능형 디지털 발전소(IDPP), 변전 예방진단 시스템(SEDA) 등 한전의 전력망 핵심 기술 패키지인 K-스마트그리드 플랫폼을 활용해 에너지 신기술 수출 등 협력을 단계적으로 확대할 예정이다.