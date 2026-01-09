ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
CES2026
스테이블코인
배터리
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 방송미디어통신위원회
인사
입력 :2026/01/09 18:51
박수형 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
▲ 감사담당관 조주연
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
방송미디어통신위원회
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
LG전자, 역대 최대 매출에도 일회성 비용에 실적 '뒷걸음'
새해벽두 CES 강타한 AI 휴머노이드...미래 산업 전면에
"긴가민가 내 피부타입 ‘올리브영’이 잘 알려준대서..."
두산·현대도 K-AI 반도체 '주목'…팹리스 유망주들과 협력 모색
ZDNet Power Center