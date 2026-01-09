기아, EV2 세계 최초 공개…"전기차 대중화 앞장"

기아가 신형 컴팩트 전동화 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘더기아EV2(이하 EV2)’를 공개했다.

기아는 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 엑스포에서 열린 ‘2026 브뤼셀 모터쇼’에서 EV2를 세계 최초로 선보였다. EV2는 기아의 여섯 번째 전용 전기차로, 컴팩트(글로벌 B 세그먼트) 전동화 SUV 시장을 겨냥한 모델이다.

EV2 차체 크기는 전장 4천60mm, 전폭 1천800mm, 전고 1천575mm다. 기아는 디자인 철학 ‘오퍼짓 유나이티드’를 적용했으며, 스타맵 시그니처 라이팅과 차체 색상 패널을 결합해 그릴을 대체하는 ‘타이거 페이스’ 디자인을 구현했다고 설명했다. 측면은 오토 플러시 도어 핸들과 휠아치, 펜더 디자인을 적용했고, 후면은 테일램프를 차체 가장자리로 배치해 차체가 넓어 보이도록 했다.

EV2 외장 (사진=기아)

실내는 ‘피크닉 박스’ 콘셉트를 기반으로 구성했다. 기아는 12.3인치 클러스터, 5인치 공조 디스플레이, 12.3인치 인포테인먼트를 연결한 파노라믹 와이드 디스플레이를 적용하고, 수평형 송풍구와 물리 버튼을 배치했다고 밝혔다.

EV2 GT 라인은 전용 범퍼와 19인치 전용 휠, 블랙 하이그로시 도어 프레임 몰딩 및 벨트라인 등을 적용해 외관 차별화를 꾀했다.

61kWh 배터리를 탑재…1회 충전 기준 최대 약 448km 주행

EV2는 롱레인지 모델 기준 61kWh 배터리를 탑재해 1회 충전 시 최대 약 448km 주행 가능하며, ‘EV 루트 플래너’ 기능이 최적의 충전소 경유 경로를 안내해준다.

급속 충전은 10%에서 80%까지 롱레인지 모델 30분, 스탠다드 모델 29분이 소요되며(연구소 자체 측정 기준), 11kW 및 22kW 완속 충전을 지원하는 동시에 ‘플러그 앤 차지’ 기능으로 충전 케이블 연결 시 자동 인증과 결제가 진행된다.

또한 기아는 EV2에 고출력 C-MDPS(컬럼 구동형 전동식 파워 스티어링)를 탑재하고 스티어링 기어비를 최적화해 좁은 골목이나 복잡한 교차로에서도 민첩한 핸들링을 구현했으며, 후륜 커플드 토션 빔 액슬에 하이드로 부싱을 적용해 방지턱과 노면 요철에서 오는 충격을 최소화했다고 설명했다.

아울러 ▲전방 충돌방지 보조(교차로 및 정면 대향차 포함) ▲스티어링 휠 그립 감지(HoD) ▲차로 유지 보조 2 ▲고속도로 주행 보조 2 ▲원격 스마트 주차 보조 ▲실내 승객 모니터링 시스템(ICMU) 등 상위 차급 수준의 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 탑재했다. 이 밖에도 A필라 폭 최소화, 테일게이트 글라스 하향 설계 등으로 개방감을 높이고 전·후방 시야를 확보해 초보 운전자들을 배려했다고 덧붙였다.

뒷자석 리클라이닝 기능 갖춰…2열 폴딩 시 러기지 1천201ℓ까지 확장

기아는 EV2에 컬럼 타입 전자식 변속 레버(SBW)를 적용해 플로어 콘솔에 충분한 수납 공간을 확보했으며, 2열 시트에 슬라이딩 기능을 더해 후석 레그룸을 기본 885mm에서 최대 958mm까지 확장할 수 있도록 했다.

EV2 내장 (사진=기아)

아울러 EV2 후석 공간은 973mm 헤드룸과 리클라이닝 기능까지 갖췄다. 러기지 공간은 기본 362ℓ(VDA 기준)에서 2열 폴딩 시 최대 1천201ℓ까지 확장되며, 1천94mm 트렁크 개구부와 동급 최초로 적용된 15ℓ 프렁크까지 더해져 부피가 큰 짐부터 작은 소지품까지 적재할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

EV2는 다양한 첨단 편의 및 인포테인먼트 기능도 탑재했다. EV2는 탑승 전 운전석 창문 너머로 보이는 ‘HELLO=)’ 웰컴 메시지로 운전자를 맞이하고, 하차 시에는 도어 핸들 안쪽에 표시된 ‘HAVE A NICE DAY’ 메시지를 보낸다.

또한 하만카돈 프리미엄 사운드 시스템을 선택 사양으로 운영하며, ▲디즈니·마블·픽사·스타워즈·내셔널지오그래픽 등 다양한 디스플레이 테마(기아 커넥트 스토어에서 구매·구독 가능) ▲뮤직 스트리밍 ▲반려동물을 위한 ‘펫 모드’ 등 기능을 탑재했다.

이 외에도 기아는 EV2에 ▲실내·외 V2L ▲100W USB-C 타입 충전 단자 ▲기아 AI 어시스턴트 ▲디지털 키 2 ▲무선 소프트웨어 업데이트(OTA) 등 최신 커넥티비티 사양을 대거 적용했다.

송호성 사장 "전기차 대중화 앞장"...브뤼셀 모터쇼서 19대 전시

기아 송호성 사장은 “EV2는 기아 전용 전기차 중 가장 컴팩트하면서도 가장 생동감 넘치는 실내 경험과 감성적 디자인을 갖춘 모델”이라며, “차급을 초월한 넓은 공간과 차별화된 사용자 경험으로 전기차 대중화에 앞장설 것”이라고 밝혔다.

관련기사

EV3 GT, EV4 5도어 GT, EV5 GT 외장 (사진=기아)

한편, 기아는 2026 브뤼셀 모터쇼에서 EV3 GT, EV4 5도어 GT, EV5 GT를 새롭게 공개했으며, 상반기 중 EV3 GT, EV4 4도어 GT, EV5 GT 상세 상품성을 공개하고 국내 시장에 출시할 예정이다.

기아는 2026 브뤼셀 모터쇼 일반 공개일 기간인 10일부터 18일까지 약 1천401m²(423평) 규모 전시 공간에 EV2, EV2 GT 라인을 비롯해 EV3, EV4, EV5, EV9, PV5 등 다양한 전동화 모델 등 총 19대를 전시한다.