비바시스템즈, 노보 노디스크 국제사업부에 ‘비바 볼트 CRM’ 공급

비바시스템즈가 노보 노디스크 국제사업부에 ‘비바 볼트 CRM’ 공급을 확정했다.

비바시스템즈(Veeva systems, 이하 비바)는 최근 노보 노디스크(Novo Nordisk)의 국제사업부(International Operations)에서 ‘비바 볼트 CRM(’Veeva Vault CRM) 도입을 확정했다고 발표했다.

피터 가스너(Peter Gassner) 비바 CEO는 “노보 노디스크와의 파트너십을 비바 볼트 CRM(Vault CRM)까지 확장하게 돼 영광”이라며 “AI 기반 기술을 통한 양사의 협력을 바탕으로 노보 노디스크가 중증 만성 질환을 극복할 혁신 신약을 공급하고, 전 세계 환자들에게 장기적인 건강을 선사할 수 있도록 지원하겠다”라고 밝혔다.

(제공=비바시스템즈)

비바 볼트 CRM은 대면 및 디지털 채널 전반에 걸쳐 보다 효과적인 영업 활동을 이끌어내는 심층적인 애플리케이션과 에이전틱 AI를 갖춘 볼트 CRM 스위트(Vault CRM Suite)의 일부이다. 볼트 CRM 스위트는 고도화된 글로벌 대응 역량을 바탕으로, 제약 업계 특유의 복잡한 국가별 비즈니스 환경과 컴플라이언스 요구사항을 충족한다.

노보 노디스크 국제사업부 부사장 에밀 콩쇼 라르센(Emil Kongshøj Larsen)는 “비바 볼트 CRM으로 전환함으로써 비바와의 전략적 파트너십을 확대하게 되어 매우 기쁘다”라며 “비바 볼트 CRM은 노보 노디스크가 영업 활동을 추진하는 데 필요한 기술 기반을 제공할 것”이라고 전했다.

에이전틱 AI가 탑재된 비바 볼트 CRM에 대해 더 자세한 정보는 비바시스템즈의 공식 홈페이지(veeva.com/kr/CRM)에서 확인할 수 있다.