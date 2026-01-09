홈플러스 "채권단, 구조혁신 필요성에 공감"

홈플러스는 작년 12월 29일 서울회생법원에 제출한 회생계획안에 대한 채권단 의견 제출이 완료됐으며 세부 내용에 대한 협의에 나선다고 9일 밝혔다.

홈플러스는 이날 미디어브리핑 자료를 통해 “채권단이 법원의 요구로 제출한 회생계획서에 대한 초기 의견에서 구조혁신 회생계획안 접수와 검토에 대한 반대의견을 제기하지 않았다”며 “이는 홈플러스의 지속 가능성을 위해 구조혁신이 필요하다는 데 채권단의 공감대가 형성된 것”이라고 말했다.

이에 따라 홈플러스는 회사·노동조합·채권단 간에 회생계획안의 세부 내용에 대한 본격적인 검토와 협의를 진행할 계획이다.

홈플러스 가양점 외부에 '고별전' 현수막이 걸려있다.

이번 회생계획안에는 ▲긴급운영자금 확보방안 ▲현금흐름 개선을 위한 부실점포 정리방안 ▲체질개선을 통한 사업성 개선방안 등이 포함됐다.

구체적으로는 긴급운영자금 확보를 위한 3천억 원 규모의 DIP 대출 추진, 현금흐름 개선을 위한 향후 3년간 10개 자가점포 및 익스프레스사업부문 매각, 향후 6년간 41개 부실점포 정리, 인력 재배치와 자연 감소를 통한 인력 효율화 등을 추진한다.

홈플러스는 계획이 이행될 경우 오는 2029년 EBITDA는 1천436억원 수준의 흑자 전환이 가능할 것으로 전망하고 있다.

홈플러스 측은 “현재 가장 시급한 부분은 구조혁신 효과가 가시화되기 전까지 회사를 안정적으로 운영할 수 있는 긴급운영자금 확보”라고 강조했다.

관련기사

이를 위해 홈플러스는 대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠가 선제적으로 참여하고, 이를 전제로 산업은행 등 국책기관이 대출을 통해 긴급운영자금 지원에 일부 참여하는 방식을 제안한 바 있다.

홈플러스 측은 “이를 통해 회생 가능성에 대한 세간의 불안과 우려를 일소하고 회생계획에 대해 노동조합을 비롯한 다른 이해관계자들의 동의와 지지를 얻을 수 있을 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 설명했다.