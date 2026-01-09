‘닥터앤서 3.0’, AI로 암환자 퇴원 이후에도 관리한다

가톨릭대 서울성모병원이 지난 8일 디지털팜, 인바디헬스케어와 ‘닥터앤서 3.0’ 중점질환 예후 관리 서비스 개발 및 실증 사업 추진을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다.

협약에 따라 앞으로 세 기관은 ▲장비 데이터와 의료데이터 연동 ▲데이터 해석 서비스 개발, ▲데이터 기반 암 환자 예후 관리 서비스 개발 및 검증 등을 수행할 예정이다.

닥터앤서 3.0 사업의 10대 중점질환 가운데 서울성모병원은 유방암·신장암 분야를 맡고 있다. 병원 측은 인공지능(AI) 소프트웨어 실증과 AI 기반 예후 관리 서비스의 확산을 기대하고 있다. 관련해 암 환자 예후 관리용 앱 ‘CaMEDIA’와 이번 서비스는 실증 과정을 거쳐 오는 9월 정식 오픈된다.

가톨릭대 서울성모병원이 지난 8일 디지털팜, 인바디헬스케어와 ‘닥터앤서 3.0’ 중점질환 예후 관리 서비스 개발 및 실증 사업 추진을 위한 3자 양해각서(MOU)를 체결했다. 협약식에는 정찬권 서울성모병원 스마트병원장, 김대진 닥터앤서 3.0 사업단장(가톨릭중앙의료원 정보융합진흥원장), 가톨릭의대 최인영 교수(가톨릭중앙의료원 정보융합진흥원 부원장), 박하진 인바디헬스케어 대표 등이 참석했다. (사진=서울성모병원)

암 환자는 치료 후 상태 변화를 의료진과 공유하는 데 제약이 있었다. 의료진도 환자의 실시간 상태를 추적 및 관리하는 데 어려움이 있었다. 이번 협력은 환자 건강 정보와 병원의 전자의무기록을 연계, 환자 관리 환경을 구축하는 데 중점을 뒀다.

목표는 가정에서도 사용할 수 있도록 개발된 체성분 측정기로 암 환자의 미세한 상태 변화를 실시간 모니터링하는 것이다. 팔과 다리 등 부위별 전류 저항값(임피던스), 세포외수분비 등을 평가해 유방암 환자의 림프부종이나 신장암 환자의 체액 불균형을 조기에 발견해 내겠다는 것.

환자가 기기로 측정한 데이터와 자가 증상 기록은 사업을 통해 개발된 예후 관리용 앱, 카메디아(CaMEDIA)에서 통합 관리된다. 이 앱은 수술 후 발생할 수 있는 부종, 체중 변화, 영양 상태 악화 등 위험 신호를 조기 파악하는 데 도움이 된다.

앱은 수집된 데이터를 기반으로 고위험군을 자동 선별하고 실시간 추적 관리 기능도 탑재하고 있다. 이를 통해 의료진들은 이들을 관리할 수 있다는 장점이 있다. 병원에서만 검사를 받아야 조치가 이뤄지던 것에서 더 빠르게 병원과 연계되는 셈이다.

정찬권 서울성모병원 스마트병원장은 “MOU로 위험 신호를 조기 탐지해 맞춤형 중재를 제공하는 등 더 안전하고 효율적인 의료 제공의 단초가 될 것”이라고 밝혔다.

김대진 닥터앤서 3.0 사업단장은 “일상 속 예후 관리 서비스가 실제 치료 결과를 개선할 수 있다는 실증적 근거를 마련하는 출발점”이라며 “닥터앤서 3.0 예후 관리 서비스 개발이 환자 치료 연속성과 안정성에 기여하도록 하겠다”라고 전했다.

박하진 인바디헬스케어 대표는 “예후 변화를 조기에 탐지하고, 의료진의 신속 개입에 도움을 주는 실질적인 성과를 위해 우수 데이터를 수집할 수 있도록 기여하겠다”라고 강조했다.