"코스피 846곳·코스닥 1827곳 보안 공시 의무화"...시행령 개정안 입법예고

과기정통부가 '정보보호산업의 진흥에 관한 법률(이하 정보보호산업법) 시행령' 개정안을 이번달 9일부터 다음달 19일까지 40일간 입법예고한다.

이 개정안은 국가 전반의 정보보호 역량 강화와 이용자 보호를 위해 정보보호 공시 의무 대상자를 확대했다. 최근 전방위적 해킹사고로 인한 국민 불안을 신속히 극복하고, 국가의 정보보호 역량 강화를 위해 지난 10월 관계부처 합동으로 발표한 '범부처 정보보호 종합대책'의 후속조치 중 하나다. 정보보호 공시 제도 사각지대를 해소하고, 상장사 등 사회적 영향력이 높은 기업의 정보보호 책임을 강화하기 위해 마련됐다.

개정안의 주요 내용은 첫째, 기존 상장기업에 적용하던 ‘매출액 3000억 이상’ 조건을 삭제해 유가증권시장(KOSPI)과 코스닥시장(KOSDAQ) 상장 법인 전체로 공시 의무를 확대했다. 한국거래소에 따르면 코스피(KOSPI) 상장회사수는 846개, 코스닥(KOSDAQ) 상장회사수는 1827개에 달한다.

둘째, 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 의무 기업을 공시 의무대상에 새로 포함했다. 셋째, 그동안 의무대상에서 제외한 공공기관, 금융회사, 소기업, 전자금융업자에 대한 예외 조항을 삭제, 제도 적용 형평성을 높였다.

이번 정보보호산업법 시행령 개정안 전문은 과기정통부 누리집(www.msit.go.kr) 내 ‘입법/행정예고’ 게시판에서 확인할 수 있다. 국민참여입법센터(http://opinion.lawmaking.go.kr)를 통해 의견을 제출할 수 있다.

관련기사

과기정통부는 입법예고 기간 동안 공청회 등을 통해 기업 및 전문가 등의 이해관계자 및 국민들의 의견을 충분히 수렴한 후, 관계부처 협의, 법제처 심사 등 후속 절차를 2027년 정보보호 공시 대상자부터 적용될 수 있도록 진행할 예정이다. 아울러, 제도 시행 시 신규 편입하는 대상자(기업·기관) 등의 부담을 완화하기 위해 공시 가이드라인 배포, 맞춤형 컨설팅 및 교육 지원 등을 병행할 계획이다.

과기정통부 최우혁 네트워크정책실장은 “정보보호 공시는 기업이 사회적 책무를 이행하는 핵심 수단”이라며 “이번 제도 개선으로 기존보다 늘어난 기업들의 정보보호 현황을 확인할 수 있게 돼 국민의 알 권리가 제고되고, 기업의 자발적인 보안 투자 확대를 유도해 우리 사회 전반의 정보보호 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.