애플, 또 사상 최대 기록 쓸까…1분기 실적 관심

애플이 또 다시 사상 최대 분기 실적 기록을 세울 수 있을까?

지난 해 12월 마감된 2026 회계연도 1분기 실적 발표가 다가오면서 애플이 어떤 성적표를 내놓을 지에 관심이 쏠리고 있다. 애플은 오는 29일 오후 5시(미국 동부시간 기준) 1분기 실적을 공개할 예정이다.

지난 해 애플은 여러 가지 시련을 겪었다. 기대됐던 인공지능(AI) 핵심 기능 출시가 연기됐으며, 고위 임원 연쇄 이탈로 홍역을 겪었다.

하지만 이런 시련에도 불구하고 애플은 한해 동안 양호한 성적표를 계속 내놨다. 지난 해 10월 출시된 아이폰17 시리즈도 예상을 웃도는 판매 실적을 기록하고 있다.

팀 쿡 애플 CEO (사진=씨넷)

애플인사이더는 “애플이 12월 마감되는 연말 분기에 사상 최대 실적을 기록하는 것이 드문 일은 아니다”면서 “이번에는 특히 많은 전문가들이 실패할 것으로 예상했기 때문에 더 주목된다”고 분석했다.

특히 회계연도 1분기는 아이폰 신제품 판매량이 온전히 집계되는 첫 분기란 점에서 더 관심이 쏠리고 있다. M5 맥과 아이패드 프로, 애플 비전 프로 등 신제품이 어떤 성적표를 기록했는지도 관심사다.

전문가들은 애플 실적에 대해 비교적 긍정적인 전망을 내놓고 있다. JP 모건은 300달러였던 애플의 목표 주가를 305달러로 상향 조정하면서 기대감을 나타냈다.

관련기사

물론 긍정적인 요인만 있는 것은 아니다. 미국과 중국간의 관세 전쟁 여파로 애플의 비용 지출이 늘어났기 때문이다. 전분기 11억 달러였던 애플의 관세 지출은 회계연도 1분기엔 14억 달러로 늘어났을 것으로 예상된다.

이번 실적 발표에선 특히 애플 인텔리전스에 대해 어떤 계획을 내놓을 지도 관심이 쏠리고 있다. 스마트 홈 허브와 아이폰 폴드도 관심사다.