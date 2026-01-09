돌비 애트모스, 35개 글로벌 완성차로 확산

돌비 래버러토리스는 6일(현지시간)부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2026'에서 엔터테인먼트 경험을 제작, 전달 및 경험하는 방식을 재정의하는 최신 기술을 선보였다고 8일 밝혔다.

돌비 기술을 통해 화질은 더욱 선명하고 역동적으로 구현되고, 차량에서 즐기는 엔터테인먼트 경험은 한층 더 몰입감 있게 전달되며, 스트리밍 서비스는 그 어느 때보다도 현장감 넘치는 콘텐츠를 제공할 것으로 기대된다.

CES 2026 개막과 함께 돌비와 NBC유니버설은 NBC유니버설이 운영하는 구독형 온라인동영상서비스(OTT) '피콕'에 스트리밍 서비스 중 최초로 돌비의 첨단 영상 및 음향 혁신 기술을 도입한다고 발표했다.

돌비, CES 2026에서 프리미엄 엔터테인먼트의 새로운 기준 제시 (사진=돌비 래버러토리스)

피콕은 향후 1년간 '선데이 나이트 풋볼', NBA, MLB등을 포함한 라이브 스포츠 중계 전반에 돌비 비전·애트모스를 확대 적용할 예정이다. 또한, 피콕은 올해 말 출시 예정인 '돌비 비전 2' 및 '돌비 AC-4' 도입을 준비하고 있다.

돌비와 LG전자는 세계 최초로 돌비 애트모스 플렉스커넥트 기반 사운드바인 H7를 탑재한 모듈러 홈 오디오 시스템 'LG 사운드 스위트'를 공개했다. LG 사운드 스위트는 영화관 수준의 돌비 애트모스 사운드 경험을 더욱 간편하고 유연하게 제공한다.

더불어 LG전자는 최신 프리미엄 TV 전반에 돌비 애트모스 플렉스커넥트를 확대 적용할 예정이다. 일부 2025년 모델은 향후 소프트웨어 업데이트를 통해 지원 가능하다.

돌비는 최신 TV에 돌비 비전 2를 적용하는 TV 제조사들이 증가함에 따라 기술 확산을 가속화하고 있다. 하이센스, TCL 및 TP 비전은 향후 출시할 모델 전반에 돌비 비전 2를 지원할 예정이다.

돌비 비전 2는 차세대 이미지 엔진 '콘텐츠 인텔리전스' 및 '어센틱 모션'과 같은 신기능을 탑재했다. 기존 HDR의 한계를 넘어 실제와 가장 가까운 화질을 제공하며 TV의 성능을 최대로 발휘할 수 있도록 지원한다.

현재 35개 이상의 글로벌 자동차 제조사가 돌비 애트모스를 도입하고 있으며, 럭셔리 차량 모델부터 기본 오디오 시스템을 탑재한 엔트리급 모델에 이르기까지 150개 이상의 차종에서 몰입형 오디오 경험을 제공하고 있다. 돌비 비전 역시 많은 차량에 확대 적용되고 있다.

스마트폰은 차량 내 엔터테인먼트를 포함해 일상 전반에서 중요한 역할을 하고 있다. 이러한 가운데 이번 CES에서는 돌비와 메르세데스-벤츠가 이러한 경험이 얼마나 매끄럽게 연결될 수 있는지 선보인다.

메르세데스-벤츠는 애플 카플레이에서 돌비 애트모스 기반의 스페이셜 오디오를 지원하는 최초의 자동차 제조사 중 하나로, 디 올-뉴 일렉트릭 GLC, CLA, GLB 등을 포함해 최신 라인업에서 이를 지원한다.

운전자는 애플 뮤직 등의 스트리밍 서비스에서 자신이 좋아하는 음악을 돌비 애트모스로 즉시 감상할 수 있으며, 돌비 애트모스가 제공하는 선명하고 깊이 있는 사운드를 통해 매 순간의 드라이브를 더욱 인상적인 경험으로 완성할 수 있다.

파이오니아는 더 많은 운전자에게 몰입형 오디오를 제공하기 위한 지속적 노력의 일환으로, 세계 최초로 돌비 애트모스를 탑재한 애프터마켓용 인대시 리시버인 스페라를 통해 돌비 애트모스 경험 범위를 더욱 확장한다.

최소 4채널 오디오 구성과 같은 컴팩트한시스템에도 최적화된 스페라는 이미 도로를 달리고 있는 수많은 차량에서 돌비 애트모스를 구현할 수 있도록 하며, 이를 통해 더 많은 운전자에게 차원이 다른 몰입형 사운드 경험을 제공한다.

돌비는 이번 CES 2026을 통해 차량 내 엔터테인먼트의 미래를 선보인다. 특히 오디오키네틱 오디오 엔진 '와이즈(Wwise)'를 이용해 스매시랩스와 같은 게임 개발사들이 돌비 애트모스 지원 차량에 몰입형 멀티채널 게임을 구현할 수 있도록 지원한다.

또한 돌비와 퀄컴은 돌비의 최신 오토모티브 제품군을 퀄컴의 5세대 스냅드래곤 오토모티브 플랫폼에 통합한 협업 성과도 선보인다. 자동차 제조사들이 돌비의 플래그십 오디오 코덱인 돌비 AC-4 등과 같은 혁신 기술을 차세대 인포테인먼트 경험에 어떻게 통합할 수 있을지에 대한 청사진을 제시한다.

존 쿨링 돌비 래버러토리스 엔터테인먼트 수석 부사장(SVP)은 "돌비는 누구나 프리미엄한 엔터테인먼트 경험을 누릴 수 있도록 기술 및 파트너십을 구축하고 있다"며 "언제 어디서나 좋아하는 콘텐츠를 즐길 수 있도록 영역을 확장하고 있다"고 말했다.