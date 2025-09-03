"HDR 넘어서는 경험"…돌비 비전2 공개

돌비 래버러토리스는 영상 기술을 한 단계 진화시킨 '돌비 비전 2'를 공개한다고 3일 밝혔다.

돌비 비전 2는 새로운 이미지 엔진과 콘텐츠 인텔리전스를 바탕으로 향상된 TV 화질을 제공한다. 콘텐츠 인텔리전스는 창작자가 의도한 콘텐츠와 시청자가 실제 거실 TV에서 시청하는 화면 간 간극을 줄일 수 있도록 돕는다.

시청 중인 콘텐츠와 시청 환경에 따라 TV 영상을 자동으로 최적화해 더욱 생생한 화질을 구현한다. 인공지능(AI) 기능을 통해 사용 중인 기기와 시청 환경에 맞춰 콘텐츠를 지능적으로 조정해 뛰어난 시청 경험을 선사한다.

돌비, TV 화질의 새로운 시대 열 '돌비 비전 2' 공개 (사진=돌비)

콘텐츠 인텔리전스는 화질과 선명도를 높이는 프리시전 블랙, 주변 조명을 인식해 화질을 정밀하게 조정하는 라이트센스, 라이브 스포츠와 게임 시청에 최적화된 기능을 제공한다.

새로운 톤 매핑도 도입했다. 창작자들이 고성능 디스플레이를 최대한 활용할 수 있는 새로운 제어권을 갖도록 한다. 밝기와 명암비를 높이고 깊이 있는 채도를 구현하면서도 아티스트의 창작 비전을 충실히 구현할 수 있다.

돌비 비전 2는 HDR을 넘어 돌비 비전의 기능을 확장한다. 세계 최초의 창작 중심 모션 제어 툴인 '어센틱 모션' 기능을 제공한다. 장면마다 불필요한 화면 떨림 없이 몰입감을 높인다.

돌비 비전 2는 TV 제조사를 통해 '돌비 비전 2 맥스'와 '돌비 비전 2' 두 가지 라인업으로 제공된다. 돌비 비전 2 맥스는 최고급 성능 TV 디스플레이 역량을 극대화하는 프리미엄 기능이 추가된다.

하이센스는 TV 제조사 중 최초로 RGB-미니LED TV와 같은 프리미엄 TV 라인업에 돌비 비전 2를 적용한다. 프랑스 미디어 및 엔터테인먼트 기업 '카날플러스(CANAL+)'도 돌비 비전 2 지원 계획을 밝혔다.

존 쿨링 돌비 래버러토리스 엔터테인먼트 부문 수석부사장은 "돌비 비전 2는 돌비 비전을 새롭게 정의하고 최신 TV 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 지원하며, 아티스트들에게는 한층 더 창의성을 펼칠 수 있는 새로운 기회를 제공한다"고 말했다.