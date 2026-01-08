한국딥러닝, 120억 원 시리즈A 투자 유치 완료… 산업은행 50억 참여

한국딥러닝(대표 김지현)이 KDB산업은행의 50억 원 투자를 끝으로 총 120억원 규모의 시리즈A 투자 유치를 성공적으로 마무리했다고 8일 밝혔다.

이번 라운드는 트랜스링크인베스트먼트가 리드를 맡았으며 SV인베스트먼트와 IBK기업은행이 참여했다.

여기에 산업은행이 전체 투자 금액 40%가 넘는 50억원을 투입하며 라운드 마지막 단추를 끼웠다.

한국딥러닝, 120억 원 규모 시리즈A 투자 유치 완료(이미지=한국딥러닝)

한국딥러닝은 설립 이후 경기지원센터의 팁스(TIPS) 사업 지원금 1억 원 외에는 외부 투자 없이 자체 매출만으로 성장해온 기업이다. 이번 시리즈A 투자는 회사의 첫 대규모 자금 조달로 첫 투자 유치부터 120억원이라는 유의미한 규모를 달성하며 업계의 주목을 받고 있다.

산업은행 측은 한국딥러닝의 실질적인 상용화 및 사업화 역량을 높이 평가했다. 한국딥러닝은 현재 80개 이상의 고객사와 누적 매출 100억 원을 달성했으며 문서의 시각적 구조와 텍스트 의미를 동시에 파악하는 '문서 이해 AI 모델' 기술력을 보유하고 있다. 특히 별도의 데이터 학습 없이 2주 내 도입이 가능한 빠른 제품화 전략이 기업 고객 확장에 주효했다는 분석이다.

확보된 투자금은 ▲문서 이해 AI 기술 고도화 ▲업무 자동화 시스템 구축 ▲AI 실행 규칙 및 검증 체계 강화 ▲처리 속도 및 비용 최적화 ▲글로벌 시장 진출 등에 집중 투입될 예정이다.

한국딥러닝은 이번 투자를 발판으로 2026년까지 단순 문서 자동화를 넘어선 '워크플로우 자동화'로 사업 영역을 확장한다. 문서에서 추출한 데이터를 바탕으로 AI 에이전트가 후속 업무를 자동 설계 및 실행하며 정해진 규칙 안에서 신뢰할 수 있는 운영 환경을 구축한다는 목표다. 이를 위해 2026년 상반기에는 산업별 파일럿 프로그램을 확대하고 하반기에는 정식 AI 에이전트 제품을 출시할 계획이다.

이번 투자를 리드한 트랜스링크인베스트먼트 관계자는 "한국딥러닝은 이미 매출과 고객사 확보를 통해 기술 사업화 능력을 증명한 기업"이라며 "문서 AI 기술은 향후 핵심 인프라로 성장할 잠재력이 크며 글로벌 경쟁력도 충분하다고 판단했다"고 투자 배경을 설명했다.

김지현 한국딥러닝 대표는 "이번 시리즈A 클로징은 한국딥러닝이 '문서를 읽는 AI'를 넘어 '문서로 일을 끝내는 AI'로 도약하는 중요한 전환점"이라며 "기업 운영 환경에서 완벽하게 검증되고 신뢰할 수 있는 AI 에이전트를 구현해 내겠다"고 포부를 밝혔다.