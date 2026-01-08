KOTRA, 직원 사칭 피싱 주의보…"반드시 진위 확인해야"

KOTRA(대표 강경성)는 최근 공사 직원을 사칭한 피싱 범죄가 증가하고 있어, 기업들의 각별한 주의가 필요하다고 8일 밝혔다.

KOTRA에 따르면 사칭범들은 기존 공사와 거래했던 기업을 대상으로 공사 직원을 사칭해 접근한 후, 위조된 명함·발주서·세금계산서 등 문서를 보내고 있다. 이들은 발주 계획을 밝힌 후, 물품 구매금액을 대신 납부해달라는 방식으로 금전적 피해를 주는 것으로 파악됐다.

KOTRA 본사 전경

KOTRA는 홈페이지와 이메일·전화 등을 통해 거래기업에 ‘보이스피싱 사기수법 예방 및 대응방법’을 지속해서 안내하고 있다. 또 최근 접수된 피해 사례를 모아 경찰서에 수사를 의뢰하는 등 기업 보호와 유사 피해 방지 노력 중이라고 밝혔다.

KOTRA 관계자는 “피싱이 의심되는 경우, 우선 전화를 끊고 KOTRA 대표전화나 총무팀에 연락해 진위여부를 반드시 확인하기 바란다”며 “이미 사기를 당한 경우 즉시 경찰에 신고해달라”고 당부했다.