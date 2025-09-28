추석 연휴 공공기관 사칭 사기문자 주의보

추석 연휴를 앞두고 교통법규 위반 범칙금, 쓰레기 무단투기 과태료 조회 등 공공기관을 사칭하는 사이버사기가 예상되면서 정부가 피해 최소화를 위한 주의를 당부했다.

최근 3년 간 관계 당국에서 탐지한 문자결제사기 현황을 분석해보면 공공기관 사칭 유형이 207만여건으로 전체의 절반 이상인 53.4%를 차지한다.

추석 연휴를 앞뒤로 친지 방문을 위한 교통량 증가와 음식물 쓰레기 배출이 증가하는 상황을 악용해 정부와 지자체를 사칭해 과태료, 범칙금 부과 스미싱 문자가 다량 유포될 가능성이 높아 국민들의 각별한 주의가 요구된다.

또한 지난해부터 단순 개인정보 탈취 유형에서 소셜미디어, e-커머스 계정탈취 유형이 증가하고 있어 계정 정보 입력에도 주의가 요구된다.

사진_클립아트코리아

금융결제를 요구하는 사기문자 외에도 정상문자처럼 속인 후 전화나 메신저앱으로 유도해 금전이나 상품권, 금융거래 정보 등을 요구하는 메신저 금융사기 피해도 증가하는 추세를 보이고 있다.

특히 유포된 미끼 문자 및 피싱 전화를 통해 원격조종이 가능한 악성앱이 스마트폰에 설치되면 개인정보 유출은 물론 재산상 피해가 발생할 수 있으므로 전화, 영상통화 등으로 상대방을 정확하게 확인하기 전에는 앱 설치를 유도하는 상대방의 요구에 응하지 말아야 한다.

정부는 다양화·고도화되는 사이버사기에 대한 국민 피해를 사전에 예방하기 위해서는 ▲출처가 불명확한 인터넷주소(URL)나 전화번호 클릭 금지 ▲공인된 오픈마켓만을 이용한 앱 다운로드 ▲스마트폰 백신 프로그램 설치 및 실시간 감시 상태 유지 ▲본인인증 등 명목으로 개인정보·금융정보 요구 시 절대 입력 금지 ▲개인·금융 정보 혹은 금전 요구 시 반드시 상대방 정확히 확인 ▲스마트폰 내 저장된 신분증 사진 삭제 등 보안 수칙을 생활화할 필요가 있다고 강조했다.

관련기사

정부는 국민들이 안심하고 추석 명절을 보낼 수 있도록 관계부처들이 협력해 24시간 사이버 안전 대응체계를 마련하고, 문자결제사기 등 다양한 사이버사기에 대한 감시와 사이버 범죄 단속을 중점적으로 실시할 계획이다.

명절 연휴 중 문자결제사기 등 사이버범죄 피해를 입은 경우, 112에 신고하거나 ‘경찰청 사이버범죄 신고시스템(ECRM)’을 통해 온라인으로 피해신고를 접수할 수 있다. 문자사기 의심 문자를 수신했거나 악성 앱 감염 등이 의심되는 경우 국번없이 118 상담센터(KISA 운영)에 연락하면 24시간 무료로 상담 받을 수 있다.