인성정보, 조승필 단독 대표 체제 전환...의사 결정체계 효율화

인성정보가 경영 효율성 제고와 책임경영 강화를 위한 변화에 나섰다.

인성정보는 2026년 정기 조직개편을 단행하고 기존 공동대표 체제에서 조승필 단독 대표이사 체제로 전환한다고 8일 밝혔다.

이번 개편의 핵심은 '현장 중심의 젊은 리더십'과 '의사결정 체계의 효율화'다. 인성정보는 기존의 본부 체제를 과감히 폐지하고 기능 중심의 통합 조직 구조로 재편했다.

조승필 인성정보 대표이사(이미지=인성정보)

이를 통해 의사결정 단계를 대폭 축소하고, 조직별 책임과 역할을 명확히 하여 사업 운영의 민첩성과 수익성을 동시에 확보한다는 전략이다.

특히 이번 인사에서는 현장 경험이 풍부하고 실무 능력이 검증된 내부 출신 젊은 인재가 주요 보직에 대거 발탁됐다. 이는 단순한 세대교체를 넘어, 변화하는 IT 시장 환경에 발 빠르게 대응할 수 있는 역동적인 조직 문화를 만들기 위한 포석으로 풀이된다.

관련기사

계열사 간 시너지 강화도 주목할 부분이다. 조승필 대표는 IT 유통 전문 자회사인 인성디지탈의 대표이사직도 겸직하게 된다. 모회사와 자회사의 리더십을 일원화함으로써 의사결정의 통일성을 높이고, 양사 간의 사업 포트폴리오를 효율적으로 재편해 중장기적인 이익 창출 기반을 다지겠다는 구상이다. 인성디지탈 역시 핵심 사업 위주로 구조를 개선해 수익성 강화에 집중할 방침이다.

조승필 인성정보 대표이사는 "이번 조직개편은 급변하는 경영 환경 속에서 인성정보와 인성디지탈이 보다 유연하고 신속하게 움직일 수 있도록 체질을 개선하는 과정"이라며 "현장을 가장 잘 아는 인재들에게 권한과 책임을 부여하는 책임경영을 통해 내실 있는 성장을 이끌어 나가겠다"고 강조했다.