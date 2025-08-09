하이케어넷 김홍진 대표 "IPO, 美 헬스케어 시장 주도권 확보 수단"

"기업공개(IPO)는 미국 헬스케어 시장에서 본격적인 성장을 위한 전략적 수단입니. 확보한 자금으로 경쟁력 있는 현지 기업을 인수해 환자 풀을 단기간에 확대하고 이를 기반으로 민간 보험시장까지 단계적으로 진입할 계획입니다."

7일 서울 송파구 사옥에서 만난 김홍진 하이케어넷 대표는 이렇게 말하며, IPO를 계기로 미국 헬스케어 시장 공략에 속도를 내겠다는 구상을 밝혔다.

그는 "미국 의료시장은 규모가 크지만 진입 장벽도 높다"며 "미국 보훈부(VA)에서 확보한 레퍼런스를 기반으로 민간 보험시장까지 차례로 진입하겠다"고 설명했다.

김홍진 하이케어넷 대표

VA·메디케어 기반 美 헬스케어 시장 경쟁력 확보

하이케어넷은 인성정보 헬스케어 사업부가 2020년 분할돼 설립된 스마트 헬스케어 전문업체다. 모바일 및 웹 솔루션과 첨단 사물인터넷(IoT) 기술을 접목한 비대면 진료 플랫폼을 개발하고 있으며 과거 원격 홈케어 서비스 1차 사업에도 선정돼 '하이케어 허브'와 관련 소프트웨어(SW) 등을 납품한 바 있다.

하이케어넷의 미국 사업은 2017년 미국 VA 시범사업 채택으로 본격화됐다. VA는 퇴역군인의 의료를 책임지는 미국 최대 단일 보험·의료기관으로, 전국에 약 5천 명의 원격관리 간호사를 두고 있다. 하이케어넷은 이들을 위한 IT 기반 원격 환자관리 시스템을 공급하며 미국 시장에 발판을 마련했다.

김홍진 대표는 "VA 사업 성공은 미국에서 '국내 5대 병원과 모두 협력 중'이라고 말하는 것과 같다"며 "이 레퍼런스를 바탕으로 메디케어와 같은 국가보험 시장 진입이 가능했다"고 설명했다.

메디케어는 65세 이상과 특정 장애인을 대상으로 한 미국 연방 의료보험 제도다. 최근에는 고비용 입원 치료를 줄이기 위해 원격환자관리(RPM)·만성질환관리(CCM) 서비스 도입을 확대하고 있으며, 하이케어넷은 이에 맞춰 플랫폼을 고도화하고 환자 데이터 분석·보고 체계를 완비했다.

(이미지=하이케어넷)

김 대표는 "미국은 입원 하루 비용이 1만 달러에 달할 정도로 의료비가 매우 높다"며 "당뇨 환자가 관리 부실로 합병증이 생기면 수술, 투석, 절단 등으로 이어져 의료비가 폭증한다"고 현지 의료 상황을 전했다.

이어 "이런 고비용 구조 때문에 병원 입원을 줄이고 환자를 조기·지속적으로 관리하는 사업이 적극 지원된다"고 덧붙였다.

또한 미국은 급성질환보다 만성질환 비중이 훨씬 크다. 만성질환 악화를 예방하면 의료비 절감 효과가 크기 때문에 정부와 보험사 모두 원격환자모니터링(RPM)·만성질환관리(CCM) 같은 서비스에 관심을 기울이고, 관련 서비스에 대해 보험 수가를 지급한다.

지역별 의료 인프라 격차도 시장 기회를 넓힌다. 일부 지역은 전문 의료시설이 부족해 전화·원격 시스템을 통한 관리가 필수다. VA가 오래전부터 원격관리 프로그램을 운영한 것도 이런 이유다. 김 대표는 이를 헬스케어 IT 기업이 성장할 기회로 보고 있다.

IPO, 미국 시장 확장을 위한 전략적 선택

김홍진 대표는 IPO 계획에 대해 "이건 단기적으로 돈을 벌기 위한 장치가 아니다"라고 못박았다.

그는 "미국 시장에서 점유율을 빠르게 넓히려면 규모 있는 자금을 확보해야 한다"며 "IPO를 통해 확보한 자금으로 원격환자모니터링(RPM)과 만성질환관리(CCM) 분야에서 경쟁력 있는 현지 기업 2~3곳을 인수할 계획"이라고 설명했다.

"현지 기업을 인수하면 새로 영업망을 구축하고 환자를 모으는 데 드는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있다"며 "이렇게 하면 환자 수를 단기간에 5만~10만 명까지 확대할 수 있고, 민간보험 시장에서 유리한 고지를 점하게 된다"고 덧붙였다.

하이케어넷이 미국이 아닌 한국에서 IPO를 추진하는 이유도 명확하다. 김 대표는 "나스닥이나 미국 현지 상장은 절차가 복잡하고 시간이 오래 걸린다"며 "한국은 이미 우리가 기반을 갖춘 시장이라 투자자 신뢰를 얻기 쉽다"고 말했다.

현지 M&A 전략과 관련해서도 그는 "미국에서 신규 자금을 조달하려면 투자자 네트워크와 시장 인지도를 새로 만들어야 하는데, 그 과정만 해도 시간이 많이 걸린다"며 "한국에서 먼저 자금을 확보해 두고, 미국 현지에서 바로 인수전에 들어가는 것이 훨씬 유리하다"고 설명했다.

향후 로드맵에 대해서는 "1단계는 VA와 메디케어 시장에서 사업을 안정화하는 것이고, 2단계로 한국 IPO를 통해 자금을 확보한 뒤 3단계에서 미국 현지 기업을 인수해 환자 풀을 5만~10만명으로 늘리고 민간보험 시장에 본격 진입할 계획"이라고 밝혔다.

그는 "최종적으로는 미국 대형 보험사나 헬스케어 플랫폼 기업에 전략적으로 인수되는 시나리오도 염두에 두고 있다"며 "한국 IPO는 단기 자금 확보뿐 아니라 이후 M&A 협상에서 기업 가치와 신뢰를 높이는 효과도 있다"고 강조했다.

(이미지=하이케어넷)

美 현지특화 전략 필수...캘리포니아 시장 집중

김 대표는 미국 헬스케어 시장에 도전하려는 기업들에게 "현지에 특화된 전략과 서비스를 반드시 마련해야 한다"고 조언했다.

그는 "미국은 제도, 보험 구조, 의료 관행이 한국과 완전히 다르다"며 "한국식 사업 모델이나 레퍼런스는 거의 통하지 않는다. 현지 규제와 보험 시스템을 깊이 이해하고 그에 맞춘 서비스 설계가 필수"라고 말했다. 의료 데이터만 해도 한국인 중심 데이터는 아시아인 비중이 낮은 북미 시장에서는 경쟁력이 떨어진다는 것이다.

시장 진출 전략 차이점에 대해서도 그는 "미국은 주마다 제도와 보험 구조, 환자 특성이 다르다"며 "미국을 하나의 거대한 시장으로 보지 않고 주 단위로 나눠 접근해야 한다"고 강조했다.

하이케어넷은 이러한 차이를 반영해 첫 공략지로 캘리포니아를 택했다. 김 대표는 "캘리포니아는 미국 최대 메디케어 RPM·CCM 시장 중 하나로, 1위 업체 매출만 약 2천300억 원에 달한다"며 "인구도 많고 메디케어 가입자 비중도 높아 초기 진출지로 적합하다"고 설명했다.

그는 "HMO 기반 의료체계 비중이 높아 예방·관리 서비스 수요가 크고, 제도적으로도 원격 관리 서비스가 안착하기 쉬운 장점이 있다"며 "캘리포니아에서 안정적인 성과를 거둔 뒤 뉴욕, 애틀랜타 등으로 확장할 계획"이라고 밝혔다.

다만 하이케어넷은 모든 서비스를 단독으로 제공하는 데 한계를 느끼고 국내 기업과의 협력 가능성도 열어두고 있다.

김 대표는 "한국에도 좋은 기술과 솔루션을 가진 기업이 많다"며 "특히 원격의료 기기, 만성질환 관리 소프트웨어, AI 기반 진단·분석 솔루션, 환자 데이터 연계 기술 등을 보유한 기업과의 협력을 기대한다"고 말했다.

하이케어넷은 미국 시장 진출을 원하는 국내 기업을 위해 실증 테스트베드로 활용할 수 있는 플랫폼도 준비 중이다.

김홍진 대표는 "우리가 확보한 미국 제도권 레퍼런스와 환자 풀, 데이터 업로드 자격 등을 활용하면 한국 기업들이 단독으로는 접근하기 어려운 시장 검증과 보험 수가 적용까지 빠르게 경험할 수 있다"며 "미국 현지 규제 대응, 영업망, 파트너 네트워크를 함께 제공해 초기 리스크를 최소화할 것"이라고 설명했다.

"미국 시장에서 성공하려면 좋은 제품이나 서비스뿐 아니라 현지 제도와 보험 구조, 의료 생태계에 최적화된 패키지 형태로 진입해야 한다"며 "하이케어넷은 플랫폼과 인프라를 제공하고, 국내 기업은 기술과 콘텐츠를 제공하는 방식으로 함께 미국 시장을 공략하길 기대한다"고 덧붙였다.