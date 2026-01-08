서울대 선발 스타트업 5곳 'CES 2026' 참여

서울대학교는 미국 라스베가스에서 6일(미국시각) 개막한 'CES 2026'에 참가, 서울경제진흥원이 주관하는 서울통합관을 통해 학내 연구 기반 기술창업기업의 글로벌 진출을 지원한다고 8일 밝혔다.

서울대는 'CES 2026'의 서울통합관 참여를 통해 학내 연구 성과를 기반으로 한 기술창업기업을 선발하고, 글로벌 고객 및 파트너 발굴을 위한 현장 비즈니스 활동을 집중 지원한다. 특히 기술 시연(Tech Validation), 투자 미팅, 글로벌 기술 수요처 연결 등을 통해 연구 기술의 시장성 검증과 사업화 가능성 제고에 주력한다.

이번 전시에 참여하는 서울대 선발 기업들은 라스베이가스 현장에서 실제 고객 및 협력사 미팅, 경쟁 기술 분석, 해외 유통·생산 파트너 탐색 등을 수행한다. 아울러 서울대학교 소속 대학생 서포터즈가 참가 기업과 1대1로 매칭, 비즈니스 리서치와 현장 홍보, 해외 바이어 대응 등을 지원, 실질적인 글로벌 비즈니스 활동을 뒷받침한다.

서울대는 AI, 로보틱스, 첨단 소재·제조, 배터리 공정, 인터페이스 기술 등 차세대 혁신 분야의 기술창업기업을 중점 육성하고 있다. 이번 CES 2026 참가를 통해 연구 기술 기반 창업기업의 해외 진출 전략 모델을 구체화한다는 방침이다.

CES 2026에 참여한 서울대 선발 기업들.

'CES 2026 서울통합관'에는 서울대 기술 기반 창업기업 ▲마이스맥스 ▲비즈큐어 ▲소프티오닉스 ▲코팅솔루션포유 ▲에이플라 등 총 5개사가 참가한다. 이들 기업은 대학 연구성과를 바탕으로 한 딥테크 기술을 통해 글로벌 시장 경쟁력을 확보한 기술창업기업이다.

마이스맥스는 엣지 기반 AIoT 플랫폼 ‘JOI’를 통해 기기 간 자동 협업이 가능한 지능형 공간 제어 기술을 제공한다.

비즈큐어는 가시광 경화 기술 기반의 디스플레이용 자외선 차단 점착제를 선보였다.

소프티오닉스는 비접촉 입력 장치 모듈이 적용된 글라스(Glasses)인 PercepXR를 출품했다.

코팅솔루션포유는 배터리 전극 슬러리 분산 상태를 실시간으로 진단할 수 있는 센서를 출품했다. 배터리 제조공정의 생산성 향상에 기여하는 기술이다.

에이플라는 웹캠 및 스마트폰 카메라로 실시간으로 동작하는 AI 3D Motion Capture 기능을 탑재한 로봇 원격 제어 솔루션을 선보였다.