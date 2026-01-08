토스뱅크, 해외 송금 서비스 시작…달러·유로 1시간 내 송금

수수료, 건당 3900원

금융입력 :2026/01/08 09:40

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

토스뱅크가 해외 송금 서비스를 시작한다고 8일 밝혔다.

송금 가능 국가는 30개국이며 지원 통화는 7종이다. 미달러, 유로화, 영국 파운드, 싱가포르달러, 홍콩달러, 캐나다달러, 호주달러가 해당된다. 

유로화, 싱가포르달러, 홍콩달러, 영국 파운드는 한시간 이내 송금이 완료되며, 나머지 통화는 24시간(영업일 기준 1~2일) 이내 송금이 이뤄진다. 수수료는 건당 3900원이다.

관련기사

토스뱅크 해외송금 이미지 (사진=토스뱅크)

사용자는 송금 금액이 수취인에게 전달되는 과정을 확인할 수 있다. 송금하는 순간부터 수취인 계좌에 입금되는 거래 과정을 추적할 수 있다.

토스뱅크 관계자는 “해외 송금은 어렵고 느리고 불안한 것이라는 문법을 깨고, 은행으로서 토스뱅크가 갖춘 신뢰와 안정이 투명성과 편리성의 가치로 완성될 것”이라고 밝혔다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
토스뱅크 인터넷전문은행 인터넷은행 해외송금

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, 한국 기업 최초 단일분기 영업익 20조 쐈다

韓 AI 청년인재 300여명, CES 한자리...정부·국회 "총력 지원" 한마음

'탈팡' 효과, 누가 제일 큰가 봤더니…"지마켓"

한국 전통 문화, '생성형 AI' 타고 세계로…K-스타트업의 도전

ZDNet Power Center