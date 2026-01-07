이재명 대통령, 과기정통부 AI 실에 피자 선물한 이유는?

'AI 3강' 추진 격려 위해 피자 25판 전달…직원들 감사 카드로 '화답'

이재명 대통령이 과학기술정보통신부 인공지능(AI)실 직원들에게 피자를 보내 격려한 것으로 전해졌다.

7일 과기정통부에 따르면 이날 이 대통령 명의로 피자 25판이 AI 실에 전달된 것으로 알려졌다.

정부가 '인공지능(AI) 3강 도약’을 핵심 국정 과제로 추진하는 상황에서 관련 정책을 담당하는 실무 부서 업무 부담이 커진 점을 고려한 조치라는 게 업계 분석이다.

이재명 대통령 명의로 피자 25판이 과기정통부 AI 실에 전달됐다. (사진=과학기술정보통신부 대변인실)

AI 실 직원들은 화답으로 감사 의미를 담은 카드를 직접 제작한 것으로 확인됐다. 카드에는 "알고리즘은 치밀하게, 피자는 넉넉하게!"라는 문구와 함께 "AI 3대 강국도 중요하지만, 지금은 3조각 먼저 갑시다!"라는 메시지가 담겼다.

AI 실 직원들은 감사 의미를 담은 카드를 직접 제작했다. (사진=과학기술정보통신부 대변인실)

과기정통부 AI 실은 범정부 AI 정책을 조율하고 주요 현안에 대응하는 조직이다. 연초부터 각종 AI 관련 보고와 정책을 준비하고 있다. 이에 업무 강도가 상당히 높다는 평가를 받고 있다.

