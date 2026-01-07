약가인하 두고 약계 "정부 일방 추진 말라” vs 복지부차관 "혁신 생태계돼야”

보건복지부가 국내 제약기업들의 제네릭(복제약) 약가 인하를 골자로 한 약가 제도 개편안을 추진 중인 가운데, 주요 제약사들이 전면 재검토를 촉구했다.

7일 오후 서울 서초에 위치한 한국제약바이오협회에서 약계 신년교례회가 열렸다. 이 행사는 새해마다 연례적으로 개최되어 오고 있지만, 이날 화두는 약가 인하였다. 정부여당 인사가 여럿 참석했지만, 예년보다 제약사 대표들의 참석이 저조한 것으로 알려지며 개편안을 바라보는 제약업계의 싸늘한 반응이 관측됐다.

이날 이형훈 복지부 2차관, 오유경 식품의약품안전처장 서영석(더불어민주당)‧김윤(민주당)‧최수진(국민의힘)‧한지아(국민의힘)‧이주영(개혁신당) 의원 등이 참석했다.

이형훈 보건복지부 제2차관이 7일 오후 서울 서초에 위치한 한국제약바이오협회에서 열린 약계 신년교례회에 참석해 축사를 하고 있다. 이 모습을 제약계 인사들이 바라보고 있다. (사진=김양균 기자)

노연홍 한국제약바이오협회장은 “정부와 국회, 약업계가 협력한다면 국민 건강을 더 두텁게 지킬 수 있을 것”이라면서도 “약가 제도 개편과 관련해 정부가 정한 일방적인 일정으로 추진하기보다 산업현장과의 협의를 통해 재설계해야 한다”라고 목소리를 높였다.

이에 이형훈 차관은 “정부는 의약품의 건전한 유통 질서를 확립하고, 제약바이오산업이 혁신 지향적인 생태계로 발전하도록 지원할 것”이라며 “혁신의 가치는 보상하고 필수 의약품 공급이 원활하도록 약가 제도 개선을 추진하고 있다”라고 설명했다.

그러면서 “2026년 국가 균형 발전 대전환기에 약업계와 두루 소통하며 현장에서 체감할 수 있는 산업 지원을 추진할 것”이라고 말했다.

김윤 의원은 약가 인하와 관련해 “정부가 일방적으로 약값을 깎자는 게 아니라 제약 산업의 혁신 생태계를 구축하는 정책으로 이해해 달라”라며 “개편안에 대한 현장의 우려가 있지만 우리 제약 산업을 국제 경쟁력이 있는 공통의 목표를 갖고 있다면 속도와 제도의 디테일은 함께 논의할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.