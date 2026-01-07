담배, 국민 건강과 혈세 좀 먹는다...10년간 건보재정 40조원 지출

건보공단-세계은행, 공동연구 란셋 발표...간접 흡연도 건강 위해

흡연에 따른 의료비 지출로 십여 년간 수십조 원의 혈세가 쓰였다는 연구가 보고됐다.

국민건강보험공단 건강보험연구원은 세계은행과의 공동 연구 결과를 국제학술지인 ‘란셋’(The Lancet Regional Health - Western Pacific)에 발표했다. 연구는 세계질병부담(Global Burden of Disease) 연구방법론을 적용해 직·간접 흡연으로 인한 건강보험 의료비 지출 규모를 추정한 것이다. 

분석 결과, 지난 2014년부터 2024년까지 누적 금액이 약 40조7천억 원에 달하는 것으로 나타났다. 지난해에만 흡연 관련 의료비는 약 4조6천억 원으로 추정된다. 이 가운데 약 82.5%는 건강보험 재정에서 빠져나갔다.  

직접흡연과 간접흡연 모두 건강보험 재정에 중대한 부담을 주는 것으로 분석됐다. 여성은 흡연 관련 의료비 중 약 48%가 간접흡연 때문이었다. 흡연으로 인한 피해가 흡연자 본인과 주변 비흡연자에게까지 확산된 것.

연령대별로는 흡연 관련 의료비의 약 80.7%가 50세~79세에서 발생했다. 과거 흡연 노출이 장기간에 걸쳐 건강보험 재정에 영향을 미친다는 이야기다. 

흡연으로 인한 의료비를 질병군별로 살펴보면, 암 관련 의료비가 약 14조 원으로 전체의 35.2%였다. 이 가운데 폐암이 약 7조9천억 원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 폐암 관련 의료비는 2014년 약 4천357억 원에서 작년 약 9천985억 원으로 급증했다. 이는 장기간의 치료와 고비용 항암치료가 반복되는 질환 특성 때문이다.

장성인 건강보험연구원장은 “연구를 통해 직·간접 흡연이 장기간 건강보험 재정에 영향을 미쳐왔음을 확인했다”라며 “흡연으로 인한 의료비가 폐암 등 중증질환에 집중되고 있다는 점을  보여준다”라고 밝혔다.

이어 “15일 담배소송 항소심 선고를 앞둔 시점”이라며 “흡연으로 인한 건강보험의 피해 규모를 세계은행과 입증해 판결에 과학적 근거자료로 활용될 수 있을 것”이라고 기대했다.

