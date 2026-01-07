[포토] 삼성디스플레이·삼성전기 수장 "새해 잘 해봅시다"

[CES 2026] 장덕현·이청 사장, 전시장 부스서 회동

반도체ㆍ디스플레이입력 :2026/01/07 11:21    수정: 2026/01/07 13:28

장경윤 기자
이청 삼성디스플레이 사장(좌측서 세 번째)이 부스를 방문한 장덕현 삼성전기 사장(맨 우측)과 악수를 나누고 있다(사진=장경윤 기자)
이청 삼성디스플레이 사장(좌측서 세 번째)이 부스를 방문한 장덕현 삼성전기 사장(맨 우측)과 악수를 나누고 있다(사진=장경윤 기자)

[라스베이거스(미국)=장경윤 기자] 삼성디스플레이·삼성전기 양사 수장이 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026' 행사장에서 새해 도약을 다짐하며 손을 맞잡았다.

이날 오전 장덕현 삼성전기 사장은 윈 호텔에 마련된 삼성디스플레이의 고객 대상 프라이빗 전시장을 방문했다. 이청 삼성디스플레이 사장은 전시장 내부에서 사장을 맞이했다. 약 30분간 전시장에서 시간을 보낸 두 대표는 악수로 회동을 마무리했다.

삼성디스플레이와 삼성전기는 삼성의 주요 IT 계열사다. 최근 양사는 '피지컬 AI'의 핵심 축인 휴머노이드 로봇, 자율주행차 등 신성장동력 사업에서 공통의 관심사를 두고 있다.

장경윤 기자jkyoon@zdnet.co.kr
삼성디스플레이 삼성전기 CES OLED MLCC FC-BGA

