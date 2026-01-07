"BI 분석 쉽게"…엠클라우드브리지, 'Ai 365 데이터 에이전트' 발표

엠클라우드브리지가 전 임직원이 자연어로 기업 데이터를 분석·시각화할 수 있는 솔루션을 선보였다.

엠클라우드브리지는 마이크로소프트 패브릭과 데이터브릭스, 스노우플레이크 등 통합 데이터 플랫폼 기반 분석 에이전트인 'Ai 365 데이터 에이전트'를 출시했다고 7일 밝혔다. 이 솔루션은 사용자가 챗봇 인터페이스에 자연어로 질문을 던지면 데이터를 탐색하고 분석해 시각화된 결과물을 즉각 제공하는 셀프서비스 형태다.

해당 플랫폼은 전사적자원관리(ERP), 고객관계관리(CRM), 인사(HR), 그룹웨어 등 기업 내부의 다양한 온프레미스와 클라우드 데이터를 통합 처리한다. 여러 데이터 플랫폼 간 장벽을 제거하고 기업 내·외부 업무 데이터를 단일 분석 허브로 연결함으로써 멀티 소스 기반의 엔터프라이즈 데이터 패브릭 환경을 완성하는 것이 특징이다.

Ai 365 데이터 에이전트 화면 예시. (사진=엠클라우드브리지)

핵심 기능 '텍스트-투-SQL'은 사용자 질문을 분석용 언어로 자동 변환해 실시간 보고서를 생성할 수 있다. 검색증강생성(RAG) 기반 검색은 기업 도메인 맥락에 맞는 답변과 분석을 제공한다. 또 차트 AI 기능을 통해 질문에 최적화된 시각화 자료를 자동으로 선택하고 경영 리포트 형태로 서술하는 기능을 갖췄다.

가트너는 2027년까지 기업 분석 콘텐츠의 75%가 생성형 AI를 통해 자동 생성될 것으로 전망하면서 지각형·자율형 분석 시대 전환을 예고하고 있다. 엠클라우드브리지는 이에 발맞춰 최근 대형 건설사 프로젝트 데이터를 자연어 기반으로 분석하는 프로젝트를 완료하는 등 국내 기업 환경에 맞춘 생성형 비즈니스 인텔리전스 레퍼런스를 확보해 나가고 있다.

이혁재 엠클라우드브리지 대표는 "기업 사용자는 비즈니스 인텔리전스 도구나 모델링 지식이 없어도 챗봇 인터페이스에서 자연어로 묻고 곧바로 인사이트를 제공받을 수 있다"며 "이는 곧 기업 전 구성원이 데이터를 스스로 활용할 수 있는 진정한 셀프 비즈니스 인텔리전스로(BI)의 전환을 의미한다"고 밝혔다.