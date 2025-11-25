"AI 에이전트 통합"…엠클라우드브리지, 'Ai 365' 출시

엠클라우드브리지가 인공지능(AI) 에이전트를 통합 운영할 수 있는 플랫폼을 내놨다.

엠클라우드브리지는 25일 서울 포스코타워 역삼에서 세미나를 열고 'Ai 365 오케스트레이션 플랫폼'을 출시했다고 발표했다. 세미나에는 제조와 유통, 금융, 공공 분야 IT 전략·디지털 전환 담당자 170여명이 참석했다.

엠클라우드브리지는 이번 세미나에서 Ai 365 기업 AI 플랫폼에 탑재된 지식관리 에이전트와 데이터 에이전트, 업무지원 에이전트, 보안 에이전트 기능을 소개했다.

엠클라우드브리지가 인공지능(AI) 에이전트를 통합 운영할 수 있는 플랫폼을 내놨다. (사진=엠클라우드브리지)

지식관리 에이전트는 마이크로소프트와 구글 등 멀티 벤더 AI 서비스를 기반으로 기업 문서를 학습하고, 조직도 기반 권한 관리와 금칙어 설정 기능을 지원한다. AI 문서관리, AI 지식관리, AI 프롬프트 서비스, AI 메일 작성 기능을 하나의 폐쇄형 플랫폼에서 제공한다.

데이터 에이전트는 마이크로소프트 패브릭 기반으로 경영보고서 비즈니스 인텔리전스(BI), 차트분석 에이전트, 데이터 에이전트 기능을 제공한다. 전사적자원관리(ERP)·시스템 데이터를 모델링해 데이터 마트에 적재하고, 조직도 기반 권한 관리로 BI 시각화 화면을 구성해 빠른 데이터 접근을 돕는다.

차트분석 에이전트는 최대 4개의 보고서를 통합 분석하고, AI 채팅 기반 요약 확인을 제공한다. 또 지식관리 에이전트의 사전 학습 챗봇과 연계해 기업 지식 정보 기반의 차트 분석을 지원한다.

업무지원 에이전트는 구글클라우드 비전 API, 코파일럿 스튜디오, 파워 오토메이트 기반의 비즈니스 에이전트로 구성된다. 품질 검사 자동화, 이미지 인식, 세금계산서 정보 추출 등 반복 업무를 효율화하며, 코파일럿 기반 문서 작성과 개인 업무 분석을 가능하게 한다.

자동화 기능은 반복 업무를 자동 처리하고, 실시간 모니터링으로 운영 효율성을 높인다. 사용자는 간단한 설정만으로 다양한 프로세스를 자동화하고 상태를 직관적으로 관리할 수 있다.

보안 에이전트는 마이크로소프트 365 월별 보안 리포트와 사용자 현황을 제공하며, 애저 보안 보고서를 통해 리소스 사용량과 가상머신(VM) 정보를 조회할 수 있다. 보안 에이전트 챗봇 및 알림 기능으로 마이크로소프트 팀즈에서 자연어 질의와 위협 알림을 확인할 수 있다.

기업은 해당 플랫폼을 통해 문서·지식 관리부터 데이터 분석, 업무 자동화, 보안 모니터링 등 분산된 작업을 단일 플랫폼에서 운영할 수 있다.

이날 엠클라우드브리지는 AI 에이전트 도입을 지원하는 기술실증(POC) 프로그램과 마이크로소프트 365 비즈니스 프리미엄 고객 대상 프로모션을 발표했다. 프로모션에는 M365 홈, 한국형 조직도 기반 전자결재 및 근태관리, Ai 365 보안 에이전트 기반 EMS 설정, 랜섬웨어 모니터링, MCOM 매니지드 서비스 10시간 제공 등이 포함된다.

엠클라우드브리지는 이번 세미나에서 아웃룩과 플래너, 원드라이브를 통합한 M365 홈도 선보였다. 조직도 기반 전자결재와 근태관리 기능을 더해 그룹웨어 환경을 완성하고 업무 생산성을 높일 수 있도록 설계됐다.

이혁재 엠클라우드브리지 대표는 "AI 에이전트 시대에는 단일 AI 솔루션으로는 기업의 복잡한 업무 환경을 해결하기 어렵다"며 "멀티 AI 에이전트 오케스트레이션 플랫폼이 기업의 AI 전환을 가속화하는 핵심이 될 것"이라고 강조했다.